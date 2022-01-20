超級卡哇依的「爽爽貓ｘ小勞撫」來了！喜迎金虎年，秀泰生活特別找來軟萌可愛人氣王「爽爽貓」與「小勞撫」助陣，在全台秀泰生活商場、影城打造超萌且療癒的拍照打卡點吸客！此外，秀泰台中文心店獨家打造「虎虎生風轉運站」，讓可愛度爆表的兩位療癒小伙伴帶民眾扭轉乾坤，迎向虎虎生風金虎年。

秀泰表示，喜氣滿滿的「虎你好運祈福門」，拿著金元寶的小勞撫和爽爽貓化身守護神，將心願寫在祈福卡上吊掛，再求諸事大吉開運籤，預祝好運一整年，秒到日本神社祈福。

此外，秀泰生活推出多項限定聯名商品，於2/1～2/28活動期間，消費滿1500元可免費兌換「袋吉袋利購物袋」；滿3500元即可以199元加價購，或滿6000元免費兌換「招財進飽萬用碗」；滿6500元可以399元加價購，或滿1萬元免費兌換「虎虎生風抱枕毯」，數量有限，換完為止；還有，只送不賣的爽爽貓x小勞撫紅包袋及貼紙！

春節期間，全台秀泰生活天天都有迎春系列活動，如擲筊大賽、擲骰比大小、紅包抽抽樂、迎財神等氣氛活動；大年初三到初六，更邀請到「爽爽貓」驚喜現身商場，全台巡迴與粉絲們合照留影，陪大朋友小朋友一起歡樂過新年。

為了讓消費者感受歡樂的過年氣氛，特別推出「一兩黃金天天送」，大年初一到初五於全台秀泰生活，憑當日單筆消費滿888元登錄發票，即有一次抽獎機會，每個消費者都能試試手氣把黃金帶回家，爽爽過虎年。

秀泰迎新年不忘防疫，積極鼓勵商場、影城全體服務人員完成疫苗接種，並佩戴胸章，讓民眾來店消費更安心，並集結商場內品牌專櫃共同推出小黃卡限定優惠，鼓勵民眾及早完成疫苗接種，共同對抗病毒。秀泰表示，只要於1/24～2/28出示「小黃卡」至全台秀泰生活商場指定專櫃消費，可享限定優惠，還可至服務台免費兌換精美小禮一份，送完為止。