美國大型企業如今滿手現金，有利於他們收購同業與實施庫藏股。微軟近日宣布以近700億美元買下動視暴雪便是一例，此交易案引人注目部分原因在於前者以全現金方式收購，有別於其他併購案大多採取發行新股募資並搭配部分現金完成。

截至去年9月底止，微軟資產負債表上的現金高達1306億美元，因此完成這筆收購案後，該公司仍坐擁逾600億美元現金。其他科技巨擘同樣手握大筆現金可供其運用。

標普道瓊指數公司分析師席維布拉特（Howard Silverblatt）預測，美企第四季可能買回更多自家股票，超越去年第三季締造的2350億美元紀錄。而2021年全年庫藏股執行規模應可勝過2018年的8060億美元紀錄。

其他美企可能效法微軟，將更多現金用於收購交易。標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）本周報告指出，2021年北美併購交易加總金額暴增逾80％至近2.46兆美元。