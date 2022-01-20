轎車「白線違停」遭狂叭 凶狠駕駛開嗆遭酸：等收罰單吧

道路白線「違停」還敢嗆人！1名機車騎士行駛時發現1輛轎車雖停在白線上，但車身幾乎一半已在車道上，且前方就是轉彎處不能停車影響視線，轎車頭甚至部分疑似在網狀線上，該騎士隨後叭了幾聲，沒想到車主還一副凶神惡煞地出來嗆「白線啦」，囂張影片引發網友砲轟。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前公開1段影片，影片中1輛黑色轎車閃黃燈停在路邊「白線」上，但車身一半已在路中，1名騎士行經時因路的右側遭占據而無法通行，按了幾聲喇叭後，黑車駕駛就衝出來對騎士嗆說「這白線啦」，騎士也不甘示弱回嗆「叫警察來，看是誰錯」。

轎車雖停在白線上，但車身幾乎一半已在車道上，且前方就是轉彎處不能停車影響視線，轎車頭甚至部分疑似在網狀線上，車主事後還不爽嗆人。（翻攝自ouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

影片中騎士怒嗆車主臨停擋住車道，但最後見車主站在路中、不肯駛離，索性往前騎離開，離開時還不忘嗆車主「檢舉啦」；有網友提供意見，「第一：路口10公尺不能停車，第二：該白線為15公分是可以停車，不過白線內到路緣過窄，車輛停放會停到車道上，影響正常車輛行駛，也是不能停車，第三：車輛停在網狀線上禁止停車。」

影片標題稱「怎麼還會有一些低知識分子認為白線就可以停車」；其他網友也說「在台中生活的表示見怪不怪，機車優先道是汽車的停車格」、「白線外確實可以停，但請不要停在車道上」、「轉彎處本來就不能停車，影響他人視線，管你甚麼顏色的線」、「其實還可以再停進去點...技術差別出來跟人家開車拉」。