美國一位父親萬杰洛(Chris Vangellow)看到自己孩子在學校吃的營養午餐覺得太荒謬，一小搓米飯旁邊配著幾塊小炸物，就連最重要的綠色蔬菜也沒有，只見幾根乾癟的變色胡蘿蔔在一旁點綴，還有一瓶巧克力牛奶。他一氣之下拍照上傳臉書並指責校方，貼文似乎得到不少同為父母親的網友共鳴，這位父親還因此一炮而紅。

綜合《紐約郵報》（New York Post）與「福斯新聞頻道」(Fox News )報導，萬杰洛身為四個孩子的爸，他們同在霍普金頓學校就讀(Parishville-Hopkinton Central School)。萬杰洛表示，近幾個月來，16歲兒子都會傳自己在學校吃的營養午餐給他看，而其他兒子也紛紛傳了同樣的午餐照。

Upstate dad goes viral after posting photo of son's paltry school meal https://t.co/1HuLDlZMxB pic.twitter.com/lKb0YeHFVL — New York Post (@nypost) January 19, 2022

「因為現在學校營養午餐是免費的，所以分量減少許多。」

由於青春期孩子運動量很大，萬杰洛擔心這種寒酸份量孩子怎麼可能吃得飽。在臉書發文寫下，「實在太荒謬了...請不要跟我說『一分錢一分貨』或是『午餐只是另外附的』這種話。」

更感性說道，「是沒錯，如果孩子食量比較大，身為家長的我們是可以幫他們準備小點心帶去學校。但是，對有些家境不好的孩子來說，學校的營養午餐會是他們一天主要的能量來源。」

校方負責人柯林斯(William Collins)為此道歉，並表示學校已經成立相關小組檢討並重新構思營養午餐的菜色分配，並承諾會滿足國家對學校膳食的嚴格標準。