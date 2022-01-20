針對總統蔡英文「論文門」爭議，旅美學者林環牆19日在臉書表示，已正式透過英國網站「What Do They Know」發函給倫敦政經學院（LSE），要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。在美國獲得博士學位的前立委孫大千表示，如果林環牆照著節奏走到ICO，ICO只要深入調查，很快就會真相大白了。

孫大千20日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，她相信林環牆的策略可以成功，特別是英國ICO的位階，資訊特任官辦公室好像感覺起來是九品芝麻官，但這不是九品芝麻官，這些相關官員是女王特別任命，所以，資訊特任官辦公室在英國算是個資保護，或是個資確認的一個非常重要的辦公室。如果林環牆照著這樣的節奏走到ICO，ICO只要深入調查，事情真相很快就會大白了。

孫大千接著表示，蔡英文念書的那個時代，倫敦政經學院是在倫敦大學裡面，後來才分開，所以倫敦大學現在在玩踢皮球遊戲，LSE說他們沒有蔡英文博士口試的相關資料，你要去查倫敦大學，倫敦大學就說，它也沒有。兩個都沒有，那這些資料到底在哪裡，這也是我們現在高度質疑的地方。

孫大千質疑，LSE過去就有造假紀錄，蔡英文不是唯一的一個。蔡英文把博士論文寄了一份到倫敦大學裡的國會大圖書館，蔡英文如果真的有裝訂好的一本，應不會只裝訂一本，依照他以前的經驗，一定會準備好幾本，給指導教授、或自己帶回來，但為什麼蔡英文最後只剩那堆草稿，然後把有關的檔案送到圖書館的電子檔。