高雄今(20日)傳出一家3口確診，感染源不明，為此台大感染科醫師林氏璧認為，如果遠在高雄都有不明感染源，其實全台灣都有也不奇怪了，特別是接下來要過年了，會有返鄉與旅遊的人潮，必須繃緊神經，做最壞打算、最好的準備。

今天13例本土、24例境外移入，而高雄一家三口確診，四歲小孩先因發燒抽筋就醫而確診，隨後發現爸媽是陽性。目前感染來源不明，父親在高雄港工作，有可能和在高雄港登船工作有關，目前仍在疫調中。

為此，林氏璧提出看法，兒子19日發病，因為發燒誘發抽筋需要住院，目前高雄長庚入院都是常規檢查PCR，因此確診Ct值20。而父親的症狀是從15日開始出現頭痛和咳嗽，16日和19日兩度到診所就診，診斷扁桃腺發炎，後來因兒子確診被匡列驗出陽性，Ct值11.5；至於母親目前無症狀，Ct值24.28。以發病日看來可能是父親傳給另外兩人，但當然也可能是母親，還要看Ct值後續的變化。

林氏璧擔憂，新冠的症狀和感冒難以區分，Omicron發生嗅味覺異常的比例又低，因此更添難度。要不是需要住院前採檢，這個案子就會這樣漏掉了，林氏璧也建議大家只要身邊有兩人以上很近時間有呼吸道症狀，都應該要提高警覺去做採檢。

今日記者會中陳時中指出，目前有4條感染源不明傳播鏈列入重點觀察，包括大湳市場、高雄港、亞東醫院護理師及新竹市主管確診個案。林氏璧直言「如果遠在高雄都有，其實全台灣會有也都不奇怪了！」，特別是接下來要過年了，會有返鄉與旅遊的人潮，仍要繃緊神經，做最壞打算、最好的準備。