大陸女歌手弦子（張弦子）在2005年和男星潘瑋柏合唱〈不得不愛〉，這首歌在大街小巷幾乎都聽得到，意外讓她爆紅，隔兩年更入圍金曲獎最佳新人的肯定；現年35歲的弦子已經是一個兒子的人母，但依舊活躍於演藝圈，最近工作室更曬出一系列辣照，婀娜多姿曲線都讓粉絲快認不出。

弦子在台灣以一首〈不得不愛〉紅遍亞洲後，把工作重心移回大陸，她不僅是一名歌手，在影視和綜藝節目上也都有好表現，被大讚是「全方位藝人」，先前還有一張素顏泳衣照造成轟動，被網友封為「新一代素顏女神」；而弦子在2016年嫁給同是藝人的李茂，結婚同年生下兒子暖暖，成為幸福人妻人母。

弦子因為〈不得不愛〉爆紅，2007年更曾入圍金曲獎最佳新人。(圖/ 摘自潘瑋柏〈不得不愛〉MV)

一直以來弦子演唱了許多經典電視劇的片頭或片尾曲，都令人留下深刻印象，讓她再次受關注的是，在2021年1月她參加真人秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季，儘管最後沒有在組團名單內，但她的實力還是受到大票觀眾認可。

現年35歲的弦子婀娜多姿曲線都讓粉絲快認不出。(圖/ 摘自弦子工作室微博)

15日弦子工作室釋出多張美照，弦子一頭長髮披肩，身上穿著一襲黑色低胸禮服，事業線若隱若現非常性感，合身剪裁也展現出她纖細身材，渾身散發出成熟女人味；許多粉絲也都很意外，因為弦子現在的風格和當年那個清新模樣大不同，甚至有人驚呼都快認不出來了，「素顏女神完妝根本無敵」、「從以前美到現在啊」。