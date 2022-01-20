北市再傳新個案！北投某國中家長確診「與國家音樂廳不同人」 22:272022/01/20 中時新聞網 林毅 、中時、 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投某國中傳家長確診，衛生局證實為第二名新個案，與國家音樂廳春水堂不同人。(採檢示意圖非當事人／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北投某國中家長確診，與國家音樂廳新個案不同人，校方急寄通知單呼籲學生與家人採檢。(圖／讀者提供) Omicron本土疫情持續延燒，繼今晚(20日)國家音樂廳春水堂出現確診者足跡後，再傳北投某國中有家長確診，校方也發疫情通知單給同學與家人，前往檢疫所採檢，北市衛生局也證實，此為又一新個案，中央尚未編列案號，與國家音樂廳的確診者是不同人。 《中時》掌握，東吳大學也爆出相關個案，衛生局也向《中時》證實，有東吳個案匡列者採檢後確診，中央尚未公布案號，據了解，其足跡為國家音樂廳、春水堂足跡。 北市首創公廁「貼心條例」 沒給衛生紙要重罰3萬 2022台北市長選戰 媒體人預測綠營人選竟是他 #國家音樂廳 #北投某國中 #新個案 #春水堂 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市大數據中心正式啟用 黃珊珊曝用途：將成「戰情室」 13:442022/01/20 政治 台北市長選戰最新民調出爐 黃光芹：未來要看幾個指標 19:482022/01/20 政治 北市停車場管理員少領退休金 提告討回10萬元 09:142022/01/20 社會 藍白真有可能共推台北市長人選？藍委一聽秒回7字 14:392022/01/20 政治 2022年度三芝區地籍圖重測作業宣導會 15:162022/01/20 區域情報-新北 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 11:112022/01/20 財經 傳蔣萬安年後宣布參選台北市長 PTT鄉民狂刷這「2字」 09:212022/01/20 政治 金毓泰設定地上權案 風光開工 04:102022/01/20 產業特刊 北市豪宅去年狂銷629億！大安區穩居豪宅銷售王 11:262022/01/20 房市新訊 選台北市長蔣萬安不夠強？ 黃暐瀚看完民調語出驚人 21:362022/01/20 政治 國民黨就是蔣萬安選台北市長？ 王世堅2分析預測「就是他！」 10:092022/01/20 政治 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 找到了！入境居檢落跑女子潘茹玉 在北投被警方尋獲 - 生活 東吳確診＋1 今採檢662人、明5台篩檢車擴大採檢 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 國道4號潭子路段銜接台74線 1／22晚間通車 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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