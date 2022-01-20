北投某國中家長確診，與國家音樂廳新個案不同人，校方急寄通知單呼籲學生與家人採檢。(圖／讀者提供)

Omicron本土疫情持續延燒，繼今晚(20日)國家音樂廳春水堂出現確診者足跡後，再傳北投某國中有家長確診，校方也發疫情通知單給同學與家人，前往檢疫所採檢，北市衛生局也證實，此為又一新個案，中央尚未編列案號，與國家音樂廳的確診者是不同人。

《中時》掌握，東吳大學也爆出相關個案，衛生局也向《中時》證實，有東吳個案匡列者採檢後確診，中央尚未公布案號，據了解，其足跡為國家音樂廳、春水堂足跡。