可口可樂1月為調味可樂產品推出新包裝，未來幾周也將有新口味的產品問世，反映該公司欲利用新產品來吸引新客戶。

就美國市場而言，新版櫻桃可樂的易開罐和保特瓶外包裝是洋紅色，可口可樂品牌字樣為白色；可口可樂Zero的品牌字樣為黑色；新版香草可樂的瓶身為奶油色，而櫻桃香草可樂的新包裝則是兩種口味的組合。

可口可樂在2020年決定將旗下產品線減半，捨棄表現不佳的品牌，專注在最強勁的品牌，例如可樂。可口可樂正為產品換新裝，以吸引更多消費者選購。新包裝的產品將在1月稍晚上市。

可口可樂北美營運部門Coke Choice Portfolio品牌經理蘇亞瑞茲（Natalia Suarez）指出，更新調味可樂的包裝外觀，目的是「簡化設計，讓包裝更現代化，並且協助消費者從貨架上找到想要的口味。」

蘇亞瑞茲強調，新包裝應能快速向消費者傳達口味，並且能清楚區分出哪些是全糖、無糖或零卡產品。

蘇亞瑞茲表示，可口可樂自2021年開始調整產品包裝，當時更動可樂、健怡可樂和可樂Zero的外觀設計。可口可樂也同時調整可樂Zero的配方，讓口味更接近經典可樂。

當消費者在商店內選購產品，吸引消費者目光對可口可樂這樣的品牌至關重要。可口可樂執行長昆西（James Quincey）2021年便向媒體證實這一點。

吸引消費者注意的另一個方法是推出新口味。可口可樂大約一年前在美國推出可樂加咖啡的新系列產品，在可樂裏添加咖啡粉，讓消費者在喝飲料的同時也能提神。

可口可樂品牌主管史崔克蘭（Brandan Strickland）表示，咖啡口味的可樂在美國推出後，得到客戶廣大迴響。

咖啡系列的可樂目前有深度烘焙、香草和焦糖三款，摩卡口味的可樂將於2月7日在美國開賣。