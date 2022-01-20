去年在疫情肆虐下，深耕中台灣房產多年的新業建設，2021年推案量達到77億元，且案案熱銷，20日晚間舉辦熱鬧尾牙宴，除了犒賞員工一年來的辛勞，新業建設名譽董事長穆椿松當場宣布，2022年將於台中沙鹿中科特區、14期重劃區推案，總銷金額超過57億元。

新業建設對於擇地向來有獨到眼光，2021年所推出的三個作品，分別位於台中東區LaLaport湖濱特區「築森鄰」、台中新富聚落14期重劃區「大塊森濤」、竹北縣府園道第一排「京御苑」，三案皆座落於深具發展潛力的指標地段，推出後即深受市場肯定，銷售熱烈。

穆椿松表示，能有如此亮眼成績，要感謝客戶的支持，及全體員工及協力廠商的付出；而新業建設不以此自滿，面對氣候變遷、環境保護等議題，將透過ESG（Environmental環境、Social社會、Governance治理）永續企業的理念的落實，為未來盡一份心力。

在建築本業上，新業建設著重「還綠於地」的理念，每一個作品都能看見垂直綠化、友善環境的設計，不但率先實踐了台中市首座宜居建築「大塊森鄰」，14期新案「大塊森濤」也以建蔽率低於20％、綠覆率超過100％以上的設計，驚豔台中建築業界！

在社會公益方面，新業建設董事長卓勝隆表示，新業連續11年與家族分享友善耕種的「一畝田」香米、逾7年支持在地果農作物、認購庇護工場手工製品支持身障朋友；同時也鼓勵同仁身體力行，加入甘霖基金會弱勢送餐服務、參與守護河川的淨溪、連續4年擔任公益書席侍書人等；新業期許以有限之力，為社會開啟美善的循環，串連起更多的祝福。

去年在符合防疫規定下，新業家族活動持續舉辦，邀請到藝人許傑輝、護理師譚敦慈、南方講堂王美霞、金鐘影后王琄等重量級演講者，還有各式手作美學體驗，場場反應熱烈、熱鬧非凡，近年已累積活動參與人次超過3900人，成為社區朋友們每月最期待的相聚。

新業建設表示，2022年規劃在竹北及台中舉辦多場生活美學沙龍、食光派對，暑假還有孩子們喜愛的電影盛會、在日式建築殿堂之稱的台中文學館舉行大型的市集，內容豐富精采，令人期待。歲末慶豐收之際，新業建設心懷感謝之意，將持續實踐ESG企業願景，以專業深耕本業、以熱誠服務客戶、以溫暖回饋社會，向更好邁進。