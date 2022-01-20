內政部營建署20日表示，考量照顧疫情下的弱勢家庭，中央加碼9.8億元，讓2021年首波租金補貼申請合格的12萬1776戶，全數都可獲得補貼，較原訂多了2萬餘戶。

營建署指出，2021年租金補貼申請戶數高達15萬餘戶，地方政府都已完成審查，最後合格戶數有12萬1776戶。不過，依照原先中央與地方經費分攤比率，中央補助34.7億餘元、地方政府自籌12.9億元僅能補貼10萬戶，有2萬餘戶無法獲得照顧。

為擴大照顧疫情下的弱勢家庭，行政院已在2022年1月18日核復，特別考量嚴峻疫情專案核定9.8億餘元，讓已提出申請且符合資格的超額戶數補助由中央全額負擔，落實對全國租屋族的照顧。

營建署表示，超額戶數全數由中央補助，地方免出配合款，因此2021年第一波租金補貼中央共負擔44.5億餘元。

行政院同意增額2萬餘戶部分，已迅速函轉地方政府辦理增額戶核定程序，預計地方政府在2月將陸續寄發增額戶核定函，獲核定的民眾可自收到核定函的當月或次月起按月補貼2000元到8000元不等。