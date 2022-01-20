苗栗縣議員余文忠(左2)邀請12所學校校長交流聚會。（余文忠服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

受到余文忠幫助的學校，帶來學生們的感謝。（余文忠服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議員余文忠2010年起，透過其經營的王府大飯店，長期認養原鄉小校，至今已經邁入第12年，今年捐助的學校，也從11所成長至12所，余文忠20日也邀請12所學校校長聚會交流，這已成為他和苗栗縣原鄉小校每年固定的約會，現場氣氛溫馨感人。

余文忠表示，認養原鄉小校起源於十幾年前，苗栗縣長徐耀昌擔任立法委員期間，當時他身為徐耀昌立委特助，前往泰安鄉看到小學生每天辛苦練習打棒球，到了比賽期間，卻因為欠缺經費無法到外地參加競賽，為了避免小朋友多年來的練習付諸流水，立刻掏出身上的3萬元，幫助球隊順利成行。

他說，後來得知其他學校也有類似狀況，於是開始透過自身經營王府飯店，長期認養原鄉小校，學校的數量也從1個棒球隊、1所學校，增加到今年的12所國中小學。

余文忠表示，要把有限資源用在有需要的地方，尤其針對學校教育的需求，更是必須講求均衡，才能讓苗栗的學童不會輸在起跑點。

12年來余文忠光是捐助偏鄉小校的金額，就已經將近5百萬元，余文忠表示，疫情期間各項愛心捐助都大量縮水，希望藉由個人拋磚引玉，可以吸引更多熱心企業共襄盛舉。

受贈學校校長們表示，雖然偏鄉學校學童人數較少，但各項行政作業和照顧學童的開銷，一樣都不能少，為了激發學童學習興趣，除平常課程，也會依照學生特殊專長，規畫課程與才藝項目，透過余議員熱心捐助經費支應，能營造健全的校園學習環境。而各校校長也分別帶來「感謝狀」，感謝余文忠長期以來為小朋友的付出。

苗栗縣議會議長鍾東錦、縣議員楊文昌、黃月娥、苗栗縣政府教育處長邱廷岳、體育場場長張又文以及泰安國中小校長絲玉霞、南庄國中校長詹吉翔、汶水國小校長黃秀英、清安國小校長李勁霆、梅園國小校長卓美花、象鼻國小校長葉文杰、士林國小校長葉玲、東河國小校長高清菊、南庄國小校長日智衡、蓬萊國小校長林恩惠、永興國小校長楊佳銘、泰興國小校長盧曉玲、頭屋國小棒球隊顧問余古淚等人，共同參與2022年王府飯店認養原鄉學校愛心捐贈活動。