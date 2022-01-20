趕在農曆春節前，Global Mall桃園A19一五樓21日一口氣進駐八家主題餐廳，以「餐酒大街」為主題，引進邊唱歌邊烤肉的Shock燒肉、全台首店藏王日式食堂、柚子花花青春客家菜、帕朵拉義式餐廳等，其中有多家為獨家或桃園首發，加上同樓層的湯姆熊歡樂世界，年後還有追風奇幻島-翻滾小雪怪、ISKI滑雪俱樂部陸續登場，帶動全家娛樂餐飲體驗。

Global Mall桃園A19自去年9月底起登場，進駐品牌以餐飲娛樂、住居生活服務占比各達4成，其中更有5成以上為百貨、桃園獨家或新形態店型，包括家樂福影響力概念店、全台百貨最大原岩攀岩館、喜樂時代影城、初虎韓式小食堂、總裁牛肉麵、優廚推出共享廚房等，近期陸續登場還有「BLOOM沐曜香氛」等。自營業以來，客群以31-40歲家庭客為主，消費客單更高於其他車站店三成以上。

藏王日式食堂為桃園起家的鼎珍旺餐飲集團旗下新品牌，繼浮誇和牛海陸鍋、極上燒肉餐酒館之後，首度推出日式食堂，週五、六更營業至凌晨12點；而Shock燒肉則是燒肉火烤兩吃吃到飽，加上KTV包廂歡唱，總計有11個獨立包廂，開幕首7日五人同行一人免費。

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