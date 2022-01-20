網美青青遭網紅小商人接連爆料被2金主包養、已婚、詐財吸金等，小商人更表示已替25名受害者整理資料交給法務部，對此，青青認錯道歉，小商人也在臉書發文「這是PTT鄉民的勝利」。

青青晚間在IG限時動態表示，本來買房成家立業是開心的事，但因為自己年輕氣盛急於一時，造成「社會觀感不佳」，甚至因錯誤行銷導致公司名譽受損，她也向主管、員工、股東道歉，並表示後續將配合及尊重台灣司法。

青青道歉，小商人發文回應。(圖／截取自青青IG、小商人臉書)

而小商人也在臉書發文強調，「東西都給檢調了，交給司法，真的別惹PTT鄉民，我很多功課都是抄鄉民的」，並表示自己要回歸本業，最後直呼「這是PTT鄉民的勝利」。

他也透露青青的結婚證書「是我用車馬費跟他們親人換的，因為我要確保資料正確」。他表示戶政資料不是從官家機關查詢，是有兩人的個人資料，再去公開的公家網站輸入比對，「所以我敢咬死保證我手上的東西都是正確的，不用陰謀論，我沒那麼厲害。單純就是輸人不輸陣，身為PTT鄉民不能被看沒有而已」。