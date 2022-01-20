韓國爆笑醫療劇《內科朴院長》開播首週後，網路討論度持續發燒，李瑞鎮與羅美蘭飾演夫妻，甫開播就上演「關燈床戲」，隔天起床後卻發現廚房大淹水，原來是自稱「賢內助」的她一心想減少家務支出，不但關燈更是直接關掉「電箱」，反而造成冰箱食物壞光光，直戳觀眾的笑點。

李瑞鎮先是大聲告白：「羅美蘭是我的One Pick！」爾後還補充說，「我們家4個人聚在一起時，常會因為太無言而笑出聲，因為這樣NG這麼多次，也是出道後的頭一遭。」羅美蘭則夫唱婦隨說：「我應該算是正常的吧，大家可以期待兒子們的出場，真的非常好笑又可愛。」

李瑞鎮自曝超吸睛的「地中海禿」光造型就要1.5小時，下戲還要花半小時「專門卸妝」，讓他忍不住自虧：「本來導演是說不用裝扮，為什麼我要自己提議加戲呢？沒想到後來導演卻改口了，禿頭造型反而出現好多次，果然『資本主義』就是這麼嚇人！」隨後，導演也神秘劇透說：「除了脫掉假髮外，還可能會有新造型！」

從《花樣爺爺》開始就密切與羅暎錫合作的李瑞鎮，被問及與羅PD常在綜藝裡鬥嘴對出演喜劇是否有幫助時，他不改傲嬌本性直言：「完全沒有關係，因為和他工作時，其實沒有特別想過要搞笑，但在拍攝《內科朴院長》時，我對喜劇產生了想好好表現的野心，感覺比和羅PD一起工作更有趣！」

而朴院長的另外一位「閒內助護士」車清華也不是省油的燈，大走後門力推徐范俊飾演的兒子「智勳」進內科工作，在走進診所面試前，2人還像電影《寄生上流》一樣，為了順利寄生朴院長，特別改編那段經典「Jessica Song」，搭配上與電影同樣的配樂，可說是百分百神還原。

不過當他們準備開始面試時，半路殺出程咬金，院長夫人羅美蘭親自坐鎮，2個女人的對決一觸即發，只見羅美蘭拿著一杯咖啡坐在輪椅上，說要測試智勳的推輪椅實力，而朴院長則獨自一臉無奈地說：「但內科根本不會用到輪椅啊。」該劇每週五晚間8點，中華電信MOD、Hami Video與韓國同日獨家跟播。