「全民閨蜜」莫莉在浪漫愛情告白電影《再說一次我願意》為女主角郭書瑤終身幸福著想的模樣令許多觀眾動容，她昨（19日）晚直奔南投助攻影迷求婚，只見銀幕上無預警播出求婚影片，新郎在台上單膝下跪向女方告白，並送上亞立詩鑽石項鍊，讓新娘驚喜連連，影廳內洋溢著幸福氛圍，讓莫莉事後表示自己當下都很想大聲回應：「我願意！」

全場滿場除了一般觀眾，還有新郎用心安排的親友團，戲院表示，這對男女主角雖已經登記結婚，但因疫情下始終欠老婆一場盛重的求婚，盼「再一次」對老婆表達愛意外，也趁著電影熱映，與片中男主角蔡凡熙鼓起勇氣不斷與郭書瑤求婚的決心催化，決定在影廳內舉行求婚儀式，並在南投戲院的大力協助下，男主角在台上感性表白：「如果能再一次，希望妳能說我願意！」女主角感動落淚、點頭答應，兩人緊緊牽著彼此雙手，甜蜜模樣羨煞全場觀眾，就如同電影想要傳遞給觀眾的幸福氛圍般。

莫莉在片中飾演郭書瑤從學生時期就認識的閨蜜，見證著郭書瑤和蔡凡熙的相戀過程，也是蔡凡熙在愛情長跑7年後找到求婚秘訣的關鍵人物，她表示很榮幸能夠見證一場溫馨動人的求婚儀式，坦言這是首次以演員身份幫影迷求婚，心情難免有點緊張，感受到「愛」是最大的感染體，「即使不是自己的朋友，見證這一切也被感動到，連我都忍不住想大聲說『我願意』！」直呼整場求婚安排很有意義，也呼籲更多粉絲進戲院看片，「希望大家看完電影都能夠終結孤單！」