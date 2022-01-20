1名網友在網路上公開1張照片，照片中他準備3疊超厚、白花花的千元鈔，分別貼上給老婆「買衣服」、「買化妝品」、「買好吃的」字條，最後留給自己100元買衣服，網友看到後本以為他是愛妻好男人，但他的貼文曝光卻讓網友翻白眼，原來他說「算很久了，才發現我根本沒有老婆」，全是騙局一場。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，圖片中他準備了白花花的千元大鈔，其中最上方的一疊千元鈔有將近3、4萬元，他並寫紙條註記「給老婆買衣服」，而中間的一疊千元鈔有破萬元，小紙條也註記「給老婆化妝品」，第3疊千元鈔約5、6千元則是「給老婆買好吃的」。

男子準備3疊超厚千元鈔，分別貼上給老婆「買衣服」、「買化妝品」等字條，最後留給自己100元買衣服，他最後說「算很久了，才發現我根本沒有老婆」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友貼出的照片中，最下方只有1張百元鈔，紙條並備註「買套新衣服給自己」，強烈對比之下讓其他網友看了還以為他是愛妻的好男人，肯為妻子花大錢，自己則是省省地花錢，不過他在PO文中曝光真相「X！算很久了，才發現我根本沒有老婆」。

男子準備3疊超厚千元鈔，分別貼上給老婆「買衣服」、「買化妝品」等字條，最後留給自己100元買衣服，他最後說「算很久了，才發現我根本沒有老婆」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友則留言笑說，「把老婆換成自己，心情莫名奇妙又好了」、「當有老婆的時候，會發現這些錢是不夠的」、「整個帳戶都歸我管，老公要零用錢由我發」、「求生慾很強的一張照片」、「等你真的有老婆，你就不會這樣分配」、「當有了老婆就沒這些錢了」；不過該圖片真實性為何仍待查證。