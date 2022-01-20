東吳大學城中校區今晚新增一例新個案，今晚採檢662人，直到晚上才結束。(圖／北市府提供)

東吳大學城中校區今晚新增一例新個案，今晚採檢662人，直到晚上才結束。(圖／北市府提供)

東吳大學城中校區今晚新增一例新個案，今晚採檢662人，直到晚上才結束。(圖／北市府提供)

東吳大學城中校區今晚新增一例新個案，今晚採檢662人，直到晚上才結束。(圖／北市府提供)

東吳大學城中校區今晚新增一例新個案，台北市政府表示，北市明天09點30分還會再派出5台篩檢車，到現場支援篩檢作業。

北市衛生局今公布案18116足跡，曾於1/16赴東吳大學城中校區上課，校方昨已要求使用該教室的百餘名師生需進行自主健康管理。

北市府表示，而由聯醫組成的「行動篩檢隊」也於1/20 下午1630到東吳大學城中分校擴大篩檢，因為學生人數眾多，篩檢勤務一直進行到晚間，今日篩檢人數662人。

北市府指出，由於學校係發出簡訊通知，請還留在台北的同學返校篩檢，目前尚難以確認總人數，北市明天（1/21）0930還會再派出5台篩檢車，到現場支援篩檢作業。

台北市政府發言人陳智菡透露，醫護人員真的相當辛苦，穿著三級防護衣物，3-4小時都無法飲水進食、也無法如廁，但仍堅守崗位，撐到最後真的受不了才交接，希望儘速為學生們採檢，安心返家，北市非常感謝所有醫護人員的辛勞。

東吳校方表示，接獲衛生局通知，繼昨天有確診者足跡後，今天又有一名校外人士確診，為保安全，城中校區將停課至本月30日，在此期間學生請勿出入校園。