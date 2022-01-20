屏縣府20日於萬年溪燈區啟動搶先看，以年味、童趣及科技作為主題，透過燈飾串聯將屏東變成藝術景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府20日於萬年溪燈區啟動搶先看，以年味、童趣及科技作為主題，透過燈飾串聯將屏東變成藝術景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府20日於萬年溪燈區啟動搶先看，以年味、童趣及科技作為主題，透過燈飾串聯將屏東變成藝術景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府20日於萬年溪燈區啟動搶先看，以年味、童趣及科技作為主題，透過燈飾串聯將屏東變成藝術景點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東綵燈節今年更名為「屏東燈節」，首度結合屏東市三大燈區「縣民公園」、「萬年溪畔」及「勝利星村」，共計48組不同的主題與燈飾，將在21日璀璨登場，縣府20日特別於萬年溪燈區啟動搶先看，以年味、童趣及科技作為主題，期望透過燈飾串聯將屏東變成藝術景點，讓民眾來到屏東不僅僅只是賞燈，同時也享受城市漫活氛圍。

「只有親身走入探訪，才能真正感受到屏東燈節的魅力！」縣長潘孟安表示，今年縣府結合年味、祈願、繽紛童趣與科技，讓大小朋友來到現場都能感受到屏東燈節的與眾不同，除靜態展示外，更於萬年溪及復興公園加入動態燈飾及水舞燈光秀展演，每當夜晚燈亮起，邀請民眾一起帶著童趣與奇幻的想像力捕捉絢麗、歡樂的造型燈飾。

縣府表示，今年萬年溪燈區還延伸至「復興公園」及「萬年公園」，設置絢麗的造型燈飾共計22組，除展出靜態燈飾外，更於「萬年溪」及「復興公園」分別加入「太空梭-夢想升空」及水舞燈光秀展演，增加活動精彩度，另外大家熟悉的屏東六本木，今年規畫路段為仁愛路口起至棒球路口止，分別以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種色彩分區段妝點，將萬年溪打造的既耀眼又奪目。

傳播處表示，「復興公園」改造後在萬年溪設置橡皮壩以調整水位、藉由生態工法改善水質，扮演都市之肺的重要角色，另外運用大面積水域拉近民眾與水之間的距離，加上大量林蔭植栽，在公園內休閒散步時光，有如走進「水岸森林」般愜意浪漫，而也因此利用「復興公園」優勢，特別加入水舞燈光秀展演，且是以水上無人機（城市起飛）造型為設計概念，四個角為螺旋槳，中心圓為主體，營造五環水景，加上獨家水煙火噴頭技術，是台灣未曾有過的創新演出。

另外，水舞音樂以「希望、祈願、讚嘆」為主軸，由台灣水舞大師謝明勳總監，量身訂做創作編曲，在變化中求取結構力量的平衡，以不同節奏、不同造型旋律的分佈比例，以達融洽、和諧的效果，將水舞及音樂融為一體，讓3D水舞的動態美發揮的淋漓盡致。

傳播處說，展演時間自點燈後，平日整點展演一次，假日（包含春節連假）半點展演一次，搭配環湖燈光秀，每次展出時間約9分鐘，歡迎大家過年走春時，一定要來參加這場視覺及聽覺的饗宴。