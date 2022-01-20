適逢春節，返台人潮眾多，台北市政府民政局20日公布，一名自杜拜入境的居家檢疫個案潘茹玉失聯，也未入住防疫旅館。據了解，警方稍早已尋獲潘女，待後續釐清事發過程。

北市府指出，潘茹玉經北市警局信義分局調閱旅館監視器後，循線追查發現潘女搭乘友人機車前往北投，後由北投分局派人前往查訪，在20日深夜已尋獲潘姓失聯者。

北市府表示，潘茹玉為26歲台灣籍女性，自阿拉伯聯合大公國杜拜入境，填寫居家檢疫地點為北市信義區的鵲絲旅店豪麗旺館，但經聯繫超過3次，並透過警政機關協尋，未找到潘女；為維護公眾健康權益，茲依《傳染病防治法》第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心2021年2月7日函規定，公布失聯者姓名。

民政局提醒，失聯者或民眾如有尋獲失聯人，請立即撥打台北市政府防疫專線（02）23753782與防疫機關聯繫。

民眾應依居家檢疫通知書規定誠實填寫並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實、擅離或違反上述居家檢疫規定者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條，以及衛生福利部去年12月28日公告春節專案期間加重裁處規定加重處罰。