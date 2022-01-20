日前，美國剛完成首例豬心臟移植心臟病患者並且成功，目前患者仍存活。現在又有一起成功案例，科學家將2枚基改豬腎臟，移植進一名腦死患者腰部，在長達數天的實驗中沒有被排斥，並發現豬腎正在產生尿液。

生活科學(Live Science)報導， 發表在《美國移植雜誌》(American Journal of Transplantation)的一篇新研究，美國阿拉巴馬伯明罕分校(University of Alabama at Birmingham)剛剛完成一項重大手術，一名取得家人同意的腦死患者，已完成遺愛人間的任務，捐出了他的一對腎臟。但同時他再次進行實驗性的豬腎移植，這個實驗與捐助器官幾乎同等偉大，實驗小組可以實習並瞭解移植豬腎的事後安全問題。

實驗小組正在監測患者的狀態，是否有任何移植排斥的跡象，是否有來自豬身上的反轉錄病毒感染，以及有沒有其他手術併發症。該篇論文發布於1月20日(星期四)，目前一切數值都還平穩。

上個月(2021年12月19日)也有一篇類似報導，紐約市大學醫學院(NYU Langone Health)對一名腦死患者進行了類似的實驗，也是將基改豬腎，連接到患者身上，在54 小時的研究期間，腎臟功能一切正常，過濾血液中的廢物，並產生尿液，沒有任何移植排斥的直接跡象。但是，在整個實驗過程中，腎臟連接在體外，是不是植在腰部，而是與大腿的血管相連。

於是，在這一次的實驗手術中，研究人員就將豬腎植進受試者的體內，而且一次移植2枚。阿拉巴馬大學伯明翰分校醫學險的主要執刀醫生傑米‧洛克(Jayme Locke)說：「這場手術遵循了腎臟移植的標準流程，未來臨床試驗也是完全相同的步驟。」

腎臟來自聯合治療公司Revivicor 開發的基因改進豬(名為GalSafe「半乳糖安全豬」)，就如先前報導說明過的，豬的表面抗原蛋白「α-半乳糖」已被移除，避免被人體的免疫系統視為異物造成排斥反應。

第二，基改豬也缺乏特定生長激素受體的基因，這確保豬腎進入人體後不會再生長，因為豬腎比人類腎臟來的大。

第三，基改豬還被加入6個人類基因，其中4個是人體免疫系統的「通行證」，另外2個用於防止血栓形成。

術後研究小組進行3天的監測，確定沒有發生對腎臟的急性免疫反應；同時也沒有反轉錄病毒的感染跡象，這已取得了第1階段的好消息。

接下來看腎功能。小組發現，右腎最初表現出強勁的尿液產生量，而左腎產生的尿液量卻少得多。目前造成這種差異的原因尚不清楚，可能的原因是左腎可能在保存時出了一些耽擱，在室溫下的時間更長。但是這只是初步假設，還需要更多的研究來了解原因。

另外，雖然兩枚腎臟都產生尿液，但是它們的表現與完全正常的腎臟仍然有區別。研究小組發現，血液中肌酐（肌肉細胞功能的廢物）沒有被濾出。研究人員指出，目前尚不清楚這種功能障礙是否源於腎臟損傷，或者與腦死亡患者引起的生理變化有關。

在實驗的後期，患者的器官開始衰竭，出現異常凝血，並且由於氫離子的積聚，他的血液也變得更加酸性。即使在研究期間，團隊使用了各種藥物和輸液來對抗，但是最終沒有恢復豬腎臟的功能。

雖然實驗僅成功了一半，但仍然是重要的突破，醫學界感謝57歲的器官捐贈-受試者吉姆•帕森斯 (Jim Parsons) 與他的家人，沒有他們的大愛，這一醫學突破是不可能實現的。