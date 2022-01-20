半導體生產設備大廠艾司摩爾（ASML）近日宣布，英特爾成為首家下訂最先進的高數值孔徑（High-NA）極紫外光(EUV)微影設備的客戶，預計2025年進入生產，屆時先進製程跨入2奈米世代。英特爾打算拉近與競爭對手之間的差距，不僅全面更新製程節點命名，取得EUV機台成為關鍵，若順利的話，Intel 4製程預計Granite Rapids-SP伺服器處理器所採用，順利的話將在2023~2024年推出產品。

英特爾去年7月公布新的製程與封裝創新藍圖規劃，計畫在未來4年推出5個新世代晶片製程技術，並宣布將原本的10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先的7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A 等。英特爾說明，Intel 4起將採用EUV技術，Intel 3要在 2023 下半年投片量產，2024 年跨入Intel 20A並逐步量產，同時象徵晶圓代工製程進入埃米 (Angstrom) 時代，英特爾也推出2 個突破性創新：RibbonFET、PowerVia，延續摩爾定律進程。

英特爾近日與ASML達成長遠高數值孔徑合作案的框架內容協議，英特爾也向ASML下訂業界首台量產型EUV曝光機EXE:5200，預計每小時晶圓曝光產能可達200片以上。英特爾2018年就是EXE:5000首位買家，這次宣誓也展現雙方密切的合作關係。

據《華爾街日報》先前報導， Pat Gelsinger在當時活動宣揚與ASML之間長期關係，並補充說明，只要最新的EUV機台到手，英特爾會立刻採用。目前除了英特爾之外，台積電、三星電子以及美光都在排隊等待ASML出貨，因為這是保持先進製程技術的關鍵半導體生產設備。Semiconductor Advisors的Robert Maire報告揭露，如果英特爾可以搶先採用這些工具，可能是在摩爾定律的競賽當中，有機會超車台積電的好機會。

不過，英特爾雖然在各項投資雄心勃勃，去年所推出的第12代Alder Lake行動處理器，採用更名後的Intel 7製程，一定程度上也掃平近年來各界對英特爾產能不足、先進製程推動延遲的遲疑態度。不過，代號Sapphire Rapids、次世代 Xeon 伺服器先是聲稱，從去年底延至今年初才會量產，如今再傳出，原本預計第二季開賣，但可能會延遲至第三季。

至於Granite Rapids-SP，預計會正式採用Intel 4製程，但根據目前透露的Granite Rapids仍在制定路線圖，因為不確定晶片何時會正式上市，大約落在2023年到2024年之間，但是否會延遲，仍待英特爾推進新製程是否能順利而定。

相比之下，AMD採用Zen 3 架構、代號為Milan的EPYC 7003 系列處理器，因為功耗表現相當優異，受到許多資料中心客戶採用，加上核心數較多，能提供更佳的效能，就算近期預計漲價 10%~30%，客戶害怕搶不到貨，也願意接受漲價。全球伺服器銷售第二的Inspur Systems副總Dolly Wu指出，AMD的Milan產品與第四代EPYC Genoa表現將繼續優於英特爾，加上台積電穩定供應產能，協助AMD在資料中心爆炸性成長、繼續搶奪英特爾市占率。

面對產能困境，Pat Gelsinger去年12月中旬前來台灣與台積電高層會面，據傳就是要確定3奈米產能，預料將用在GPU與伺服器處理器部分晶片，來應對AMD積極搶市的威脅。