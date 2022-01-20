網紅鳳梨（吳泓逸）近日遭爆偷吃4寶媽女粉絲，甚至連尺寸特徵及「辦事過程」都被公開，引起外界一片譁然，今(20日)晚他特地開直播，還原來龍去脈，並強調自己沒有做錯什麼，坦言前年有和某些女性發生關係，但否認偷吃。

鳳梨談到前年單身很長一段時間，有時也有「需要」，且那時「服務」了很多人，嗆爆料者「這樣你滿意了嗎？」強調有發生性行為，但沒有介入別人婚姻，而且他單身、未婚，「我是有做錯什麼事嗎？」

他也強調沒有偷吃4寶媽，要也是吃三寶飯、八寶粥，並希望大家不要怪女方「她沒有錯」，因為女方昨晚有打電話跟他道歉「對不起影響到他」，並稱「前夫盜她帳號」，對話是前夫洩漏出去的，鳳梨也向女方前夫喊話「我跟你也不認識，也沒有去破壞你的家庭、做對不起你的事情，我也不知道到底意義是什麼」。最後他也再次為尺寸太大、入珠、造成地方媽媽暴動和浪費社會資源道歉。

而他直播完後，又再次發文，表示自己從頭到尾沒有在包裝自己什麼，「我從多久以前就都自己講得很清楚了，我幹過無數的破事、做過什麼偏的，什麼鳥事我早早就都自己承認完了」，他也強調自己不是藝人、演員、歌手、網紅、YT，只是個生意人，「所以大家平常心一點，我跟大家都是一樣的，沒有什麼特別不同的地方」。