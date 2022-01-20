來自比利時的少女盧瑟芙(Zara Rutherford)，成為史上最年輕完成獨自飛行挑戰的女飛行員，駕著超輕型飛機成功達成環遊世界的夢想。去年8月，盧瑟芙自比利時西部佛蘭德斯國際機場（Kortrijk-Wevelgem）出發，沿途跨越希臘、阿拉斯加、俄羅斯、韓國以及台灣等等，足跡遍及多達41個國家。

去年(2021)12月14日，盧瑟芙自韓國飛往台北松山機場，落地後還在機場大啖國民美食珍珠奶茶，還說有朝一日一定還要再來台灣。

來自比利時的19歲少女盧瑟芙(Zara Rutherford)，成為史上最年輕完成獨自飛行挑戰的女飛行員。(圖/陳怡誠攝)

去年(2021)12月14日，盧瑟芙自韓國飛往台北松山機場，落地後還在機場大啖國民美食珍珠奶茶，還說有朝一日一定還要再來台灣。(圖/黃世麒攝)

19歲女飛行員盧瑟芙表示過程並非一帆風順，尤其當美國西岸野火持續延燒，能見度極低，還被迫在計畫以外的地方降落，相當驚險。除了天候不佳，簽證問題也讓她傷透腦筋，行程還因此往後延了八個禮拜。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，盧瑟芙飛抵韓國首爾金浦國際機場後，對記者說，「希望這段旅程能夠在聖誕節前完成，我想人生一次冒險就夠了。」

由於天候狀況不佳，她比原訂計畫晚了兩個月回到家鄉比利時。(圖/美聯社)

雖然飛越這麼多個國家，然而新冠疫情的關係，盧瑟芙只能在高空中遠看每一座城市之美。

由於天候狀況不佳，她比原訂計畫晚了兩個月回到家鄉比利時。落地後，接受家人、朋友以及大批記者熱烈迎接，激動說道:「這真是太瘋狂了!」

「51,000公里挑戰，我成功了!」更鼓勵所有正在追夢的人，「如果你有機會，那還等什麼呢，做就對了!」