JKF女郎「大萌妹子」以I級巨乳網紅聞名，在IG上擁有破21萬追蹤的人氣，在鏡頭前亮相總以百變造型帶來「巨大驚喜」，往往「衣不驚人死不休」，堪稱性感網美界的「I級艷后」。大萌妹子昨(19)日在IG貼出一段「衝撞鐵桿」影片，看似推車把手的鐵桿被她一「撞」之下，巨型ＵＵ在短短2秒內「當場變形」，她還霸氣問粉絲：「你看了幾次？」，又一次「神獸級演出」讓網友們噴鼻血全跪。

大萌妹子昨(19)日在IG貼出一段影片，畫面中她穿著藍灰色兩件式泳衣，除了將她聞名遐邇的好身材露出外，還上演2秒鐘的「衝撞鐵桿」戲碼，只見，看似推車把手的鐵桿被她一「撞」之下，巨型ＵＵ在短短2秒內「當場變形」，讓她的Ｉ級好身材有如吹氣球般瞬間「巨大化」。

大萌寫道：「留言跟我說你看了幾次？」，粉絲當場噴鼻血狂讚回覆：「能體諒桿子的感受嗎！」、「感覺很痛」、「哇！真辣」、「看到旁邊的人問我幹嘛跪著看手機」、「看了N次」、「一直看」、「真的好好看」、「可愛火辣」，一眾「鐵桿萌有」瞬間衝破萬次觀看數。

身高166公分的大萌妹子在自介這麼形容自己：「專業吃貨，喜歡狗，喜歡賺錢，一個靠台股過生活的妹子」，也許不笑時流露著一股高冷感，讓人不敢輕易接近，但其實她有著豪爽又善良的個性，連之前剪短髮也是為了「捐髮」。防疫期間，她也都會在家健身運動，做伏地挺身、登梯、Tabata和重訓的過程，她全都大方地拍成影片分享給網友，順便也曬曬傲人身材，因而吸引許多老司機朝聖。

大萌妹子曾經營「大萌牛肉麵」和「大萌串燒」等餐飲事業，並經常親自在店裡烹調、洗碗，和來照顧生意的粉絲們親切互動。甚至因為人氣太高，大萌妹子曾經被瞎爆料賣淫，還說出價格，讓她不滿爆氣，在臉書公開回應「老娘沒在賣，要賣這麼好賺，我還在店裡和廚房又熱又忙的要死幹嘛，別再問我多少錢，fxckyou。賣肉賣肉！我的確在賣牛肉！我喜歡每天打扮的漂亮自己看得開心，而不是取悅你們的八卦魂！」