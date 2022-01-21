《木曜4超玩》女神泱泱與歌手盧廣仲日前錄製東森實境節目《我們練愛吧》，2人前往台南出外景，走訪約會秘境。問起2人對愛情的定義，盧廣仲以「信仰」來詮釋愛情，泱泱則是用「樂透」來表示愛情其實得來不易，雙方對於愛情的認知大不同，讓人好奇這趟練愛之旅會激起怎樣的火花。

盧廣仲、泱泱的首站前往台南著名的文創園區遊玩，盧廣仲一開始就賣力展現超強男友力，拍照、討女生歡心樣樣行，逗得泱泱不斷在節目中誇讚他「不只會演、會唱、也很會攝」，甚至認為他是非常完美的男友類型。而泱泱會有這樣的感受，主要是因為在她的印象中，大部份的情侶經常因為拍照的這件事爭吵不休，但盧廣仲完全沒有這些問題，這次的台南之旅，也讓泱泱對盧廣仲刮目相看。

泱泱與盧廣仲日前錄實境節目《我們練愛吧》出外景，走訪約會秘境。（迪克斯娛樂提供）

2人為節目首度體驗透明攀岩，過程中盧廣仲緊張到手汗狂流，練過太極拳的他，為顧及男人的面子，故作鎮定表示：「完全信任泱泱，跟對人了！」結束攀岩後，泱泱分享透明攀岩初體驗，羞回：「很奇妙，很像安全之吻，有點害羞。」突然曖昧氣氛立刻讓現場冒出不少粉紅泡泡。後來他們透過點餐模擬起情侶約會時的狀況劇，盧廣仲主動拿餐具的舉動，讓泱泱直呼：「盧廣仲不是一位知識淵博、有魅力的男人，也很貼心。」盧廣仲則表示未來有機會的話，會想常約泱泱吃飯：「因為我們都是吃貨、不挑食，還能夠互補。」

泱泱、盧廣仲在節目的各別專訪中，紛紛透露了自己的愛情觀。（迪克斯娛樂提供）

盧廣仲也不忘在節目中大秀音樂才華、現場彈起鋼琴，讓泱泱為此怦然心跳不已，甚至表示，兩人一定很有默契，「因為有種不需語言，也能透過音樂交流的感覺。」盧廣仲還透露自己抒情歌的創作靈感全來自於「佛母」，因為佛系情歌是大愛的表現，明白箇中之道的他，坦言對於愛情無法分心，加上他在學生時期隻身北上發展成為歌手，幾乎無暇談戀愛，但強調「倘若真的遇到心儀的另一半，當自己願意把家裡鑰匙交給對方的那一刻起，對方就是他認定的真命天女。」

經過這場戀愛之旅後，泱泱、盧廣仲在節目的各別專訪中，紛紛透露了自己的愛情觀，但不約而同的都是：「像朋友又像情人，才是理想的愛情。」讓人不禁好奇起2人結束錄影之後是否會有意外的發展。《我們練愛吧》第2季每周五晚11點在東森綜合台播出。