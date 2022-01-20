桃園深夜再宣布慈文國中、復旦高中21日預防性停課1天 23:412022/01/20 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園深夜再宣布慈文國中、復旦高中21日預防性停課1天。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市現在累計有16所學校須停課14天，晚間再新增2所學校明天（21日）要預防性停課1天，分別為慈文國中、復旦高中，據了解是有校內人士接觸到確診者，為此採取預防性停課。 高雄3人確診 清景麟基金會21日五周年成果發表取消 苗縣議員12年愛心不間斷 捐助偏鄉學校近5百萬元 #預防性停課 #慈文 #國中 #復旦高中 #21日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市再傳新個案！北投某國中家長確診「與國家音樂廳不同人」 22:272022/01/20 生活 莊文欽：建商像被下12道金牌 04:102022/01/20 財經要聞 寒假校外教學畢旅 雙北齊叫停 04:102022/01/20 焦點要聞 海納百川》文在寅趴趴走 蔡英文家裡蹲（劉順達） 17:362022/01/20 海納百川 桃園很多個案居隔、解隔確診 鄭文燦：代表社區風險降低 09:392022/01/20 生活 校園就是美術館 官田國中七彩天衣隧道成打卡熱點 21:132022/01/20 寶島 人夫在臉書社團PO文「找洞鑽」 她怒：大頭貼還是全家福 16:412022/01/20 社會 MF select虎年飾品 融入東方文化 04:102022/01/20 財經要聞 文具用品也喊漲！台灣區文具大展先推優惠 12:472022/01/20 生活 大學學測明登場 蔡英文提醒這四件事 17:522022/01/20 政治 不延期了！平溪天燈節2月登場 6大光雕裝置藝術美爆 11:232022/01/20 生活 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 糗翻！周玉蔻稱高端預約不到 網抓包這幕打腫臉：連1922都不會用 - 生活 找到了！入境居檢落跑女子潘茹玉 在北投被警方尋獲 - 生活 國道4號潭子路段銜接台74線 1／22晚間通車 - 生活 被遺忘的職業！60年代「搭車就能賺錢」 老台北人都知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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