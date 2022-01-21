《海賊之王—鄭芝龍傳奇》劇中的航海場景，明華園總團特別打造了旗艦舞台，舞台上可看到三艘戰艦，氣勢十足。（明華園總團提供）

明華園總團大戲《海賊之王—鄭芝龍傳奇》，去年受到疫情影響，巡演延後了一年，今年4月將於衛武營藝術文化中心、台南文化中心登場，當家小生孫翠鳳也將再度挑戰自我，飾演海賊之王「鄭芝龍」。

孫翠鳳表示，在舞台上將近40年，生旦淨丑各個行當都演過，「一個成熟的演員必須隨時接受不同角色的挑戰，而這個角色也許是生、是旦、是「丑」，甚至是淨，歌仔戲稱之為『粗行』，即便是同一個角色隨著劇情的發展，在短暫的三小時要縮時展現劇中人物一生，怎麼樣細膩的詮釋創造出不同的表演層次，就是展現功夫的最佳時機。」

《海賊之王—鄭芝龍傳奇》描述在明末清初，鄭芝龍從一介書生，積極想要考取功名改變國家，卻因誤傷貪官，帶著弟弟們走上逃亡之路，鋌而走險海上經商，面臨一連串的考驗，當他成為「海賊之王」號令東海之時，當年的結義兄弟、最愛的女人都不在他身邊。

孫翠鳳表示，鄭芝龍一開始是文質彬彬的「文生」，時勢所逼拿起刀槍打劫的小海賊就變成「武生」，最後成為雄霸一方的「甲螺」（船長之意），「用『粗行』（淨）的方式來詮釋，在舞台上這個角色表演起來就會很豐富。」

孫翠鳳表示，這幾年把重心放在傳承工作，常常提醒年輕演員不要把自己侷限在一個行當，要讓自己成為全方位的演員，路才會越走越寬，「鄭芝龍這個角色是一個好例子，在舞台上會接到什麼樣的角色，要怎樣讓劇本上的人物變得立體有層次，就看平時累積的表演能量。」

此外，劇中的航海場景，明華園總團特別打造了旗艦舞台，舞台上可看到三艘戰艦，氣勢十足。參與的演員還包括陳子豪、陳昭婷、李郁真、晨翎、林木森、郭耀仁、吳米娜、王婕菱、姜琬宜等人。演出將於4月16日、17日在高雄衛武營藝術文化中心登場，4月29日至30日到台南文化中心。