總統蔡英文的博士論文爭議，旅美學者林環牆19日在臉書表示，已正式透過英國網站「What Do They Know」發函給倫敦政經學院（LSE），要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。針對網友若要向倫敦大學問論文門，資深媒體人彭文正提供教戰守則，大家寫信去問倫敦大學有關論文門的事情，千萬不要提到「蔡英文」這3個字。

針對詢問論文門的教戰守則，彭文正20日在《政經關不了》網路直播節目中表示，根據ICO的法條，倫敦大學若不回答你的問題，他們要告訴你為什麼？而且要告訴你如何上訴，如果他沒辦法告訴你，最常見的有兩條︰首先是牽涉到個人資料，所以你們去問倫敦大學論文門，千萬不要提到「蔡英文」3個字。

彭文正接著指出，你可以問有沒有可能一個人可以拿1.5個博士學位，倫敦大學就沒有辦法拒絕你的問題，但如果說「我想要知道蔡英文在某某年...」，只要提到「蔡英文」這3個字，就會告訴你，這是個人隱私；對倫敦大學來講，他們已經非常清楚的知道蔡英文的事情，因此去問論文門時，就不要再提蔡英文，因為若提了，他門會說這是個人隱私而不理你。還有你的問題不可以無理取鬧，措詞用字不要挑釁，不過如果你引經據典，他們也只能摸摸鼻子。

彭文正舉例表示，比如你問論文門，一下子問倫敦大學30個問題，他們當然說你無理取鬧。最好問單一問題，他們就不得不回答問題，像是在1980年代有沒有可能不繳學費，仍然可以參加口試。或者，參加口試那一年，學生需要繳交全部學費嗎？還是要繳交部分學費？這一連串的問題都不牽涉到個資，卻可以直接知道蔡英文的問題，也沒人可以不回答你。