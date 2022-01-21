農曆春節倒數，不少品牌搶攻年前採購商機，德國精品餐廚品牌WMF近期進駐遠東百貨竹北店，看好竹北商圈消費實力與自炊習慣，獨家搶先曝光新春限定款Fusiontec經典紅系列鍋款，並同步祭出餐廚鍋具優惠套組、全店優享鍋具、刀具系列一件8折、兩件6折、三件5折的超值優惠，另外還有消費滿額6000現抵600的活動，讓民眾體驗新櫃新貌之餘，也能把握歲末最後一波鍋具舊換新的超值活動。