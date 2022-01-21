WMF近期進駐遠東百貨竹北 推多重優惠 00:372022/01/21 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節倒數，不少品牌搶攻年前採購商機，德國精品餐廚品牌WMF近期進駐遠東百貨竹北店，看好竹北商圈消費實力與自炊習慣，獨家搶先曝光新春限定款Fusiontec經典紅系列鍋款，並同步祭出餐廚鍋具優惠套組、全店優享鍋具、刀具系列一件8折、兩件6折、三件5折的超值優惠，另外還有消費滿額6000現抵600的活動，讓民眾體驗新櫃新貌之餘，也能把握歲末最後一波鍋具舊換新的超值活動。 新竹疫情緊張 遠百竹北20日開幕式延期 遠百竹北店大型客家藝文特展 匯聚國寶級工藝作品 #鍋具 #WMF #進駐 #遠東百貨 #竹北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣新月沙灣遊憩區設施改善 何淦銘要求6月底完工 14:592022/01/17 生活 竹縣3校停課、共採檢5520人 目前528人為陰性 17:132022/01/18 生活 搶人才 金融、餐飲業喊出百萬年薪 04:102022/01/18 財經焦點 員工打第3劑 SOGO送2500元禮券 04:102022/01/19 財經焦點 竹北新月沙灣設施改善 拚6月底完工 04:102022/01/18 地方新聞 三高撐腰＋連鎖業搶進 竹北房市成長帶勁 04:102022/01/18 產業特刊 漢來美食加速展店 雙品牌同步進駐竹北 17:092022/01/20 財經 怕禁內用趕快吃 餐飲業績爆棚 04:102022/01/17 財經焦點 蔦屋首家社區書店 落腳竹北 04:102022/01/18 產業特刊 竹縣科技執法 交通違規全都錄 04:102022/01/19 地方新聞 確診女科大生到訪 新竹遠東SOGO緊急閉店 藏壽司巨城店停業3天 19:132022/01/16 生活 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 糗翻！周玉蔻稱高端預約不到 網抓包這幕打腫臉：連1922都不會用 - 生活 找到了！入境居檢落跑女子潘茹玉 在北投被警方尋獲 - 生活 國道4號潭子路段銜接台74線 1／22晚間通車 - 生活 被遺忘的職業！60年代「搭車就能賺錢」 老台北人都知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。