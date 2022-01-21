少女心大爆發，台北市長柯文哲今天（20日）上班照例搭公車到市政府。特別的是，柯P拿出「美少女戰士月光權杖」造型悠遊卡搭公車，自豪地表示很多乘客對他投以羨慕（憂心？驚恐？）的目光，並將影片PO上臉書炫耀，引發近3000名網友留言討論。

柯文哲今天早上搭公車上班，他沒拿出一般悠遊卡感應，而是今年推出的新版「美少女戰士月光權杖」悠遊卡，權杖長度約18公分，相當吸引目光。

柯文哲表示，他雖然沒有在看美少女戰士，但也看得出這支悠遊卡做得有夠夢幻，感應時魔幻銀水晶還會發光，非常酷。

他強調，這支月光權杖悠遊卡還原度百分百，開賣15分鐘就賣掉一萬支！不過重點是『悠遊卡要記名』，這樣不但掉了可以找回來，進出臺北市公有場館，嗶一下就完成『實聯制』，讓你到處輕鬆悠遊！」並指出「#原來臺灣有這麼多少女心」、「#美少女戰士早就完結篇了」、「#武內直子老公的獵人什麼時候要畫完」、「#用悠遊卡結帳也能月光療癒」。

影片PO上臉書後，網友紛紛留言討論，「這也太萌了吧」、「阿北沒有換上水手服，這樣不好(搖手指)」、「太可愛了，好想買給我爸用」、「阿北走在流行尖端」、「阿北要來一句代替月亮懲罰大家呀！！！」、「本來覺得很不好意思買這個滴……現在鼓起了莫名的勇氣」。