公車司機陳錦店認為妻子與男同事有染，1999年5月間花10萬元，找來當年30歲的蕭維倫等人教訓對方，原本打算挑斷腳筋，卻失控殺死47歲的陳松杉，警方抽絲剝繭，逮捕主謀陳錦店共6名殺人共犯，其中動手的蕭維倫遭判處無期徒刑確定，其他共犯依情節輕重量處不同刑度。

案件發生22年前，公車司機陳錦店懷疑施姓妻子與同事陳松杉有染，當面找陳理論，沒想到反遭嘲笑，指他「沒有用、無能」，他難忍心中怒火，但因右手掌關節硬化，擔心自己打不過，又不甘心「戴綠帽」，向高姓站務員抱怨，高獻出一計，花錢找打手，接著介紹有多項前科的蕭維倫，以及綽號「大目仔」的張男等人。

陳錦店請蕭維倫、張姓等4人砍下陳松杉的1隻手、1隻腳及生殖器作為教訓，允諾先給5萬，事成後再給5萬。

1999年5月10日下午，蕭等人持預先購買的鐮刀、西瓜刀以及膠帶，前往位在內湖的公車總站，趁陳松杉洗澡時，進入浴室砍殺，而身材壯碩的陳極力反抗，蕭更加惱怒只好亂砍，混亂中致命一刀劃破腹部，陳松杉當場臟器外露倒臥血泊，失血過多死亡。

命案發生後，警方先從死者交往關係展開偵辦，發現陳松杉有一個「相好的」，也是女司機，而她的丈夫同是公車司機，陳錦店看到警察找上門，供出妻子讓他戴綠帽1年多，最無法忍受的是，兩人曖昧的關係，公車站的同事都知道，才決定找人教訓姘夫。

陳稱，蕭犯案後找他拿後謝5萬，還說人已經死了，需要一筆跑路費，他多給了一些錢後，蕭搭計程車離開，警方在蕭的住處起出沾有死者血跡的衣服；蕭逃亡1天向台中警方投案，供稱為了償還賭債才拿錢辦事，並供出張姓、李姓、潘姓等人負責把風以及壯膽。

法官認為，蕭維倫與死者夙無怨隙，卻為了金錢斷人手腳，行凶過程中萌生殺人的想法，判處無期徒刑，始作俑者陳錦店判處有期徒刑7年，居中牽線的高男判處3年6月，持刀助陣的張男判處徒刑8年、門外把風的李男、潘男，分別判處徒刑2年10月、2年。