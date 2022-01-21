發源於蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達，傳承極致釀酒工藝，致力打造各式經典酒款，近期更成為年輕世代的威士忌首選品牌，其細緻多樣的風味，正是廣受台灣消費者喜愛的關鍵因素。今年，仕高利達再推出全新春節禮盒包裝，此次更攜手台灣新銳設計師楊士慶，打造三款全新包裝禮盒，大膽翻玩仕高利達品牌字樣，以率性時尚的禮盒設計，搭配香醇順口的三款熱銷威士忌，準備在農曆春節之際，撼動消費者視覺與味覺雙重極致饗宴。

仕高利達聯手楊士慶打造三款全新春節禮盒 力求創新不受限

擅於結合多元有趣設計元素的台灣新銳設計師楊士慶，以突破性創作風格著稱，曾多次入圍金曲獎的最佳裝幀設計獎，並擔任第32屆金曲獎主視覺設計師，與仕高利達同為專業領域上的常勝軍。此次楊士慶跨刀為仕高利達旗下明星酒款：「金牌蘇格蘭威士忌」、「金雪莉蘇格蘭威士忌」和「12年蘇格蘭威士忌」打造全新春節禮盒，除了保留各酒款經典配色，另以率性的品牌字樣，帶出「自由不受限」的品牌精神，完美傳遞精品般的時尚視覺氛圍。

設計師楊士慶表示：「品飲仕高利達，就像享受一首美好樂曲，能解放原有思緒，讓創作靈感不斷湧現，鼻息間的威士忌香氣，有如音樂旋律、舌尖上獨有的餘韻成為節奏，而咽喉間的風味，則表現出音符力度，每一口，皆值得細細品味，而且，當金黃色酒體在口中撞擊的每個重音，都令人對這美好樂曲心醉神迷，讓人徜徉在每一口的風味變化。」

擅於結合多元有趣設計元素的台灣新銳設計師楊士慶，以突破性創作風格著稱，曾多次入圍金曲獎的最佳裝幀設計獎，此次跨刀與仕高利達聯手打造2022春節禮合。（圖／帝仕德）★禁止酒駕，喝酒過量，有礙健康！

仕高利達推出三款全新春節禮盒 展現視覺及味覺的雙重體驗

楊士慶天馬行空的創意，乘上仕高利達對釀造的堅持，成就了視覺與味覺的雙重極致饗宴，對威士忌愛好者來說，品飲是極致享受。品飲仕高利達12年蘇格蘭威士忌，彷彿聆聽紓壓的靈魂樂，此次新包裝特別以酒款經典藍色，搭配品牌霧面金屬色字樣，透過質感配色，呈現低調沉穩氛圍；品飲金雪莉蘇格蘭威士忌，像在撥放動聽的輕搖滾般富饒玩味，新包裝採滿版品牌字樣，彰顯率性氛圍，橘色的外觀，更為春節注入全新活力氣息；而品飲金牌，則如同在享受輕快緩步的鄉村樂，全金色的外包裝設計，璀璨亮眼，相當符合年節送禮需求。

此次推出的三款春節禮盒，皆含有700ml威士忌、50ml威士忌，與限量仕高利達威士忌杯，新年節慶中無論是送禮或親朋好友歡聚都是絕佳選擇，與仕高利達一起透過春節禮盒迎接2022年，保有熱情迎接下一個挑戰。

仕高利達全新春節禮盒包裝（共3款）

仕高利達金牌蘇格蘭威士忌新春禮盒，建議售價：480元。贈品：仕高利達金牌蘇格蘭威士忌50ML迷你酒一瓶，仕高利達 x 楊士慶 聯名品飲威杯一只，（贈品以實物為主）。（圖／帝仕德）★禁止酒駕，喝酒過量，有礙健康！

仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌新春禮盒，建議售價：550元。贈品：仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌50ML迷你酒一瓶，仕高利達 x楊士慶 聯名品飲威杯一只。（贈品以實物為主）。（圖／帝仕德）★禁止酒駕，喝酒過量，有礙健康！

仕高利達12年蘇格蘭威士忌新春禮盒，建議售價：790元。贈品：仕高利達12年蘇格蘭威士忌50ML迷你酒一瓶，仕高利達 x 楊士慶 聯名品飲威杯一只。（贈品以實物為主）。（圖／帝仕德）★禁止酒駕，喝酒過量，有礙健康！

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