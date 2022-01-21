曾經以為要穿越時空才能看到的影像，2021年春，在阿里山上重現了。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱「林鐵處」）和嘉義林區管理處合作，由已高齡105歲的蒸汽火車SL-31進入水山支線，載出疏伐木，重現百年運材的場景。

阿里山林業鐵路通車至今（2022）年已110年了。從1906年動工，1912年12月25日，第一車原木被運送下山，阿里山林業鐵路如同一條生命的臍帶，帶動了嘉義城市的發展，也是提升國家GDP的重要產業。1914年「嘉義製材所」完工啟用，擔負原木加工的重責大任；根據1935年的資料，嘉義市每十人就有一人從事木材相關的工作，遂有「木都」之名。

後來林業政策轉型，又遇阿里山公路加入競爭，鐵路事業日漸蕭條，期間又逢多次重大天然災害，也歷經BOT及委託台鐵營運，直至2018年，行政院衡酌文資保存等多方因素，決議由林務局成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」專責機構，將阿里山林業暨鐵道文化以「文化景觀」的概念保存活化；文化部2019年公告「阿里山林業暨鐵道」為台灣第一個國家級重要文化景觀，我們方找到一條與自然、歷史、庶民記憶、永續共存之路。

古典雅樸的北門車站，百年來，見證阿里山林業興衰的歷史。(圖／林旻萱)

小火車的行旅

採訪當日，晴天朗朗，我們從嘉義北門站上車，搭上往十字路站的阿里山小火車，一路有導覽老師伍于堯（人稱小伍哥）與我們同行。他成長於蒸汽火車將退役的時代，火車的鳴笛聲是他兒時的回憶，追火車則是青春期的印記。

「阿里山林業鐵路是一條厲害的路線，」小伍哥說，當年從海拔30公尺，爬升到2,000公尺的二萬平站，途中經歷熱帶、暖帶和溫帶，窗外的景色也由熱帶常見的龍眼樹、檳榔樹，途經茶園、竹林，再進入柳杉、紅檜、扁柏的世界，一路樹景丕變，生氣盎然。

伴著列車隆隆的行進聲，小伍哥說，從北門到竹崎是平地段，1960年代，公路運輸尚未興起，鐵道運輸還很繁忙，每逢甘蔗產季，林鐵每天要開出四個班次，載運甘蔗送往南靖糖廠，他和同學會三五吆喝騎著自行車，在鹿麻產站到竹崎車站間等火車，追火車偷甘蔗是那段青春期的記憶；許多年後，由官民共同出資，沿著鐵道闢建的「滿竹自行車道」，讓居民重溫了當年追火車的回憶。

火車過了竹崎站，便開始爬坡。途中會經過多個180度的彎道，小伍哥提醒我們探向窗外，看車身成U字形的曲線，車頭可以跟車尾打招呼的有趣景象。

進到獨立山後，小伍哥不時以遠處的地景為定位座標，讓我們了解火車是如何繞著山邊迴旋爬升，盤旋到山腰間，行過山背，再迴轉到山的這一面，每繞一次，火車就爬升近百公尺，然後離開獨立山。第一次搭林鐵要了解火車怎麼轉怎麼繞，著實不容易，「多來幾趟就可以懂了」小伍哥笑著說。

屏遮那站到沼平站間，採用多個一進一退類似爬樓梯的「之字形」工法，也是為了克服山區腹地不足、降低軌道坡度而設計的工法。

小火車最終停駐在十字路站，目前林鐵本線只行駛至此，前方42號隧道因杜鵑颱風損毀尚在重建中，全線通車預計等到2023年。

再現製材聚落

返回山下，拜訪鄰近北門站、有「東洋第一」稱號的「嘉義製材所」。由導覽老師婁成國講解，製材所園區包括製材工場、動力室、鋸屑室、乾燥室等建物。山上的原木會進到廠區進行加工，是嘉義木材產業的基礎。婁成國說，當年吊運原木用的天車高有20公尺，在廠區內移動吊運原木，進到製材工廠裡加工。

廠區內有自給的發電系統，安裝從英、美、德各國進口的製材機器，在百年前，原木能自動送進產線的自動化流程，是多麼先進的光景。乾燥室則是採自然循環推進式熱氣乾燥法，利用熱空氣上升，冷空氣下降的循環方式來調節風速、溫度、溼度，乾燥木材。而今，諸多場域已修復保存並登錄為歷史建築，讓後來的我們能夠在原址遙想當年的榮景。

一趟跟著原木的小旅行，回首來時路，以當年的人力物力，架築了這條爬升到2,000多公尺高的軌道，百年前的工程得以保存維運至今，這一切著實不易。

嘉義製材所內陳列巨木如何被裁切成木材。(圖／林旻萱)

嘉義製材所的空間被修復保存並登錄為歷史建築，讓我們能夠在原址遙想當年的榮景。(圖／林旻萱)

登山鐵道之最

嘉義木業的欣欣發展，一切的原點始於1899年，日本發現了阿里山地區豐富的林業資源，納用林學博士河合鈰太郎建議興建登山鐵道，並採762mm窄軌、Shay火車，以利在窄隘的山區爬坡轉彎。

阿里山鐵路是台灣唯一一條結合森林鐵路與登山鐵道的鐵道系統，隔幾年成立的太平山、八仙山林場均採索道運材，鐵道專家蘇昭旭說：「這與科技史演進有關。」1903年，飛機方問世，汽車公路到1920年後才普及，鐵路可說是陸地運輸的動脈，阿里山採用美國森林鐵道的開發技術，以今日觀之，雖非最經濟有效的方式，但實是當時科技與工法之集大成。

蘇昭旭說：「世界登山鐵道的五種工法中，阿里山就用了四種，180度的馬蹄彎路線是其一，第二是獨立山的螺旋型路線，第三個是之字形折返路線，第四則是Shay蒸汽火車。」要爬山，火車要有一定的本事，美國Lima公司出品的Shay蒸汽火車，是專為登山鐵道而設計，將汽缸直立減省空間，且十足有力，山上的巨木都是靠著Shay載運下山。

儘管製造Shay的美國母公司早已歇業，但靠著北門修理工廠自行鍛鑄零件、維修，阿里山的Shay火車們，一直服役到1969年才開始逐一退休。2000年，26號蒸汽火車修復成功，如今31號、25號也成功修復上路。全世界保有Shay的國家不多了，還能夠動態運行的更是少數，台灣保存的這批古董級的蒸汽火車，著實是世界的珍寶。

總結地說，「阿里山鐵道是當今世界集登山鐵道（坡度超過50/1000）、高山鐵道（海拔1000公尺以上）、森林鐵道（伐木）於一身的鐵道遺產。」蘇昭旭說。「同時也是亞洲海拔最高的窄軌登山鐵路，擁有世界最複雜的同心圓螺旋線，世界762mm軌距、海拔落差最大的鐵路。」而且，阿里山林業鐵路與日本、印度、英國、瑞士及斯洛伐克等國多條路線結為姊妹鐵道，與國際交流頻繁。

搭小火車上阿里山，窗景收羅了不同氣候帶的風景。(圖／林旻萱)

是台灣的、也是世界的資產

去（2021）年，台灣設計展移師嘉義，林鐵處安排了百歲的蒸汽火車出場，行駛嘉義到北門區段，成為活動的亮點。

林鐵處成立不久，即迎回在嘉義公園長住44年的SL-21蒸汽火車，啟動修復行動，目標是讓火車回到阿里山運行，並且同步記錄修復作業，編撰維修手冊，傳承技術。這些努力，源自處長黃妙修到國外參訪時的體悟。她曾到歐洲拜會，遞出名片，報上台灣阿里山鐵路的名號，大家馬上眼神一亮，「我從別人眼神更知道我們是特別的」，黃妙修說。台灣能修復Shay火車是很厲害的一件事，「他們都感謝台灣這百年來的維護，希望台灣能繼續保存Shay火車，說有困難時他們願意全力協助，因為這是全世界鐵道的文化遺產。」也如同2018年，日本頒給台灣阿里山森林鐵路「海外鉄道特別賞」一般，破除了地域、所有權的概念，無庸置疑，阿里山林業鐵路是全世界的文化資產。

與山林共好

阿里山的資產不僅止於鐵道、火車，「阿里山的魅力是串聯了森林生態、鐵道技術、林業生產、產業生活以及人文藝術的總和。」黃妙修說，「是所有有形、無形的，共同編織了阿里山的獨一無二。」

時至今日，阿里山的日出仍是許多中外訪客對台灣的記憶，每天凌晨早起的遊客摸黑到祝山觀景台等待日出；小笠原觀景台360度無遮蔽的視野，可以一覽玉山群峰，層層山巒、雲海，如潑墨山水畫。春天是櫻吹雪的時節，秋天的阿里山是銀杏、楓紅的舞台，夜晚的小笠原是天文的講堂，還有千年的神木群，經過多少風雨飄搖還屹立在此。

近年來，林務局推動「森林療癒」，阿里山是其一的示範場域。台灣森林保健學會副秘書長林家民指出，從科學的實證顯示，參加一回森林療癒，通過專家的引導，用五感來體驗大自然，能夠緩解憂慮、降低緊張焦慮等負面情緒，在生理方面也能有效降低心跳、血壓等。林家民會安排成員漫步在少人的水山步道，享受山林的芬多精；在賞日出的人潮散去後，留駐在祝山、小笠原平台，獨享一整座山的悠閒與寧靜；赤足踩上草地，打開聽覺，聆聽流水、鳥鳴的聲響，以五感體驗自然；或是找一棵大樹，或環抱、或倚靠，跟它靜靜相處一刻鐘，阿里山有十足的潛力成為國際級森林療癒基地。

阿里山區域開發得早，當地生態調查也起步得早，許多新發現的物種都以阿里山為名，林務局出版的《以阿里山之名植物圖誌》書中，蒐羅自1896年有正式植物調查記錄的120多年來，植物分類學者以「阿里山」命名的120種維管束植物，其中又有55種屬於台灣特有種。如阿里山繁縷、阿里山當藥、阿里山十大功勞、阿里山油菊等。

海拔904公尺的梨園寮車站是螢火蟲名所，有「螢河鐵道」之稱，阿里山區域終年有螢可賞，黑翅螢、大端黑螢、端黑螢、山窗螢、鋸角雪螢及神木螢，從春初到冬末，隨季節上場，螢火蟲是水質和環境指標昆蟲，當地生態復育足見成效。梨園寮站至交力坪站之間的太興村，每年有上千萬隻黃頭鷺由北往南遷徙，是秋天限定的特色生態景觀，壯觀的景象被稱為「萬鷺朝鳳」。

阿里山森林遊樂區內，台灣特有種藍腹鷴、台灣山鷓鴣、帝雉不時在園區裡不懼人地閒晃，眠月線的路徑上有台灣一葉蘭自然保留區，小笠原觀景台有山羌自由踱步。這一派和諧共存的景象，讓人遙想一路來的林業政策；昔日以開採山林為重，今日以「永續林業」為本，而我們，正尋著與山林共好的方向邁進中。

本文作者:鄧慧純

(本文摘自《台灣光華2022.1》)