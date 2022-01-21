余白的鏡頭彷彿一張漁網，潛入芸芸眾生的大海撈捕地底幽微發光的人形。來臺定居近二十年的他，大量捕獲了大臺北地區的日常景緻，例如我們時常路經但未必願意久留的地方：深夜的寂寥巷弄、宵夜時分的小吃攤、凌亂老舊的商店、傳統市場內的豬肉攤、鮮少造訪的蔬果、漁禽批發市場⋯⋯。而這些都是余白在人們紛紛熄燈就寢、夜深人靜時，毅然背起相機前往的尋幽探微之處，他說：「我把夜扛在肩上，城市讓步了。」

夜未央：臺北的子夜時分。

相較於白晝的赤焰，子夜的皎月溫煦多了，它照亮了夢的邊界，既不絢爛，也不刺眼。余白刻意以泯除色彩的黑白照片來表現，像是篩掉白天的熙攘與嘈雜，將景框內的影像拍成記憶裡溫暖乾淨的畫面，表現出簡潔、嚴謹的構圖，即使在龐雜混亂的大型果菜市場，余白也能善用光線的強弱營造氛圍，清楚地勾勒出拍攝的主題與人物，使得我們在凝視這些定格於時空中的剎那，彷彿也能聽到交談的聲音：人們在用餐中說話，在工作中說話，在姿勢中說話，也在等待中說話。等待顧客的小吃攤老闆，他們在無人上門時看報、打牌、吃飯、抽菸或張望；或是正以熱食、麵湯果腹的客人，一邊吃飯一邊在昏暗的燈光下滑手機。在另一張照片裡，乾洗店老闆娘的面容倒映在店裡的鏡子，展露她坦然直視「入侵者」的笑靨，也間接說明余白有卸除他人心防的魅力，以及他所秉持不為獵奇而來的攝影倫理，更可貴的是他多年來為了拍下這些常民生活，時常犧牲睡眠走入夜的另一端。

而不論如何幽深的黑夜，所幸總有燈為伴。余白作品裡的燈泡、燈管和路燈幾乎如同空氣般無所不在：燈光驅離黑暗，創造了一個臨時棲身的空間；日光燈下熱情招呼客人的麵攤老闆，兩人共存於此時此刻，在燈的見證下、在黑暗的包圍下，共度一碗麵的時間。然而暫時「安放」人們身心的一隅，不過是相遇的陌生人家的騎樓、巷口的麵攤、偶爾光顧的饅頭店、路過的檳榔攤等，甚至只是一張佈滿陳年油汙的廉價餐桌。

月光下的屠夫。（照片來源/大塊文化）

不止是潛入黑夜的汪洋，余白也深入這座城市的腹胃腸腔，直擊城市血淋淋的內臟：屠夫忙碌地剁骨切肉，分解後的豬隻紛紛支離破碎地現身，成了倒掛在森冷鐵鉤上的肉排，或是堆在攤位上剛被剮下來的一堆豬耳豬鼻，仿若生命本質的隱喻。

暗夜的魚貨批發市場裏，幾個男人正將裝著漁獲的魚簍、保麗龍箱搬下車來，而余白攝影之夜的盡頭——果菜批發市場也不遑多讓，在這個場景裡，燈光慢慢滅去，晨曦射入鐵皮搭成的果菜市場，讓被黑夜浸染過的空曠處顯得更為明亮，也更加熙攘和喧囂。在這兩種批發市場裡，搬運的、盤點的、批貨的、零購的、吃便當和抽菸喝茶休息的⋯⋯人人各司其職，也各取所需。販夫走卒、平民商賈，宛如在一條蠕動的輸送帶上，每個人奉獻體能、汗水、金錢和腦力，日復一日運送著維持這座城市所需的養料：食材、食物、各種交易與服務。余白以相機見證了這一切。

黎明之中的臉孔。（照片來源/大塊文化）

余白既非搜奇抉怪的街頭攝影家，也非為了報導或紀實而拍照，攝影對他而言是一種藝術創作，透過它得以往返與連結土地與人，攝影同時也是維繫往昔與今日臺北之間的影像證詞——余白以攝影的「行為」來踐履一名法國人對臺北人文景緻的關懷。不論晴雨，余白從子夜到破曉，從闃寂冷清的街衢巷道到人聲鼎沸的批發市場，揭露了另一半隱匿在光天化日下的反面之臺北樣貌，以及它的眾生相。

《臺北之胃》可視為「臺北滋味」的諧音，它延續並擴大了余白上一本攝影集《臺北原味》的攝影風格和主題脈絡。宛如《木偶奇遇記》的皮諾丘闖進「鯨魚的胃」，余白的《臺北之胃》再次從影像的「味蕾」出發，一齊帶著我們深入臺北的腸腔與腹胃，進行了一場溫馨、嚴肅而滿足的視覺探險。

(本文摘自《臺北之胃》/大塊文化)

【內容簡介】在迷失的時光中，深入臺北腑臟

這是一趟唯有在深夜，方能踏上的旅程……

在暗夜的城市裡迷走，腳下蜿蜒曲折，聽得見人群深沉且起伏的呼吸，感受得到他們呼出溫熱的氣息。

夜晚、屠夫、市場。

就是這腹胃，組合成令人著迷且難以解釋的煉金術。

「我喜歡這座島嶼，因為她的「戲劇張力」意思是說她呈現真實的方式對我而言是完美的虛構故事。我的照片並不是預先構想好的一張張嚴謹精確的紀錄，而是一種對於現實的詮釋。」

唯有隨了夜晚悄悄籠罩臺北的城市步調，這趟旅程才可能成行。

市場裡尚有幾道交會的視線，但在現實中是沒有的：我不屬於這夜晚，深夜裡的人們遙遙望來，看不見我。走在過道裡的須臾之間，便會遇見各種晝伏夜出失眠人：在大街小巷裡疾行的瘋狂計程車司機，猶似流離痛苦的靈魂；手戴大金戒的卡拉OK大叔；腳趿拖鞋的失眠人。高處盤臥的貓兒直打量著我們，久久目不轉睛。幾家商店忘了關上裡間倉庫的門。在漆黑的渦漩中，可以看見幾張警探小說裡會出現的「嘴臉」、飽滿的水果、酒家女、閃亮亮的殺豬刀和皺巴巴的香菸盒。水銀燈管散發的疲軟螢光勾勒出這座消失於清晨的漂泊迷宮……

如同一抹幽靈，我遊走在這如夢的世界，裡頭只有肉、魚罐頭、堆積如山的蔬菜才具有觸摸得到並且真實豐滿的輪廓。

「臺北之胃」這趟旅程以三部曲的形式呈現，也就是三節韻律不同的小宇宙，其中的布景與人物都是白天看不到的：如夢似幻的城市迷津、供桌般的屠夫肉案，以及大型食品批發市場。

跟著余白的鏡頭，走入萬華第一果菜市場、萬大魚市，探訪深夜限定的臺北滋味！

【作者簡介】余白 Hubert Kilian

法國巴黎人，1999年初次來臺，2003定居至今18年。

鏡頭之下記錄了隨著時間流逝的情感以及城市投射出的陰影，並看作是上演著都會生活的舞台，過客一批批地消逝，而景物依然。

展覽

🢝「京都國際寫真祭」，日本京都，2019

🢝《臺北原味》攝影展，夾腳拖的家，2018

🢝 南機場國際街拍攝影展，臺北，2016

🢝〈臺灣之光〉小提琴村親愛愛樂慈善攝影聯展，臺北紫藤廬，2016

🢝〈午夜臺北 Taipei Minuit〉余白個人攝影展，八樓當代藝術空間，2013

🢝〈2個熱愛臺北的法國人〉余白、葛尹風–攝影版畫聯展，找到咖啡，2013

🢝 余白個展，Cheng Yu Ru策展，SEP Gallerie, 法國，2001

著作

🢝《臺北原味》，幸福文化出版，2018

【譯者簡介】賴亭卉Iris Lai

中央大學法文碩士，法文口、筆譯者。

譯作：《林園水塘部》、《病態型自戀》、《我的老師羅蘭．巴特》（合譯）、《說書人和他的閱讀處方箋》（合譯）、《版畫，狂想》（合譯）。

交流信箱：[email protected]