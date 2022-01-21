學測數學A有多難？ 完整解答一次看 12:362022/01/21 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 111學年度學科能力測驗於1月21、22、23日舉行，全台11萬6465人報考，21日考數學A、自然，22日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），23日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 數學A解答由臺北市補習教育事業協會、儒林補習班、文城補習班、得勝者補習班提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。 男國道驚見「注意巫婆」標誌秒愣 內行人解答了 邱國正視導「0111專案」搜救進度 強調絕不放棄任何希望 #測驗 #解答 #111 #學年度 #學科能力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北教甄首納本土語言加分機制 國小普通科加考國英數 11:472022/01/15 生活 新北市111年教甄增設加分機制 盼網羅多元優秀師資 16:062022/01/18 新消息 考生注意，學測考試七大防疫規定一次看 16:102022/01/17 新消息 「腳小無猴 請燒蛋」店家公告引4千網友狂猜 內行解答了 11:082022/01/19 生活 苗栗推「高中畢業雙學歷」攜手加拿大簽屬合作備忘錄 18:152022/01/19 生活 確診不能考學測 額外錄取補救 04:102022/01/13 生活新聞 高齡金融規劃顧問師 首批合格率五成五 04:102022/01/17 金融．稅務 全國私立科大達成共識 111年度不漲學雜費 11:552022/01/14 生活 小六數學題考倒大學生「阿宅賣蘋果賠多少？」網熬夜解答 10:502022/01/11 生活 期末考卷印有「代號」！ 國中兒沒想太多繼續寫 結局曝光母傻眼 20:472022/01/13 社會 確診學測考生不用擔心重考！招聯會：採外加名額錄取 17:422022/01/12 生活 生活熱門新聞 高雄淪陷！今爆10例本土確診 港口恐成重災區 - 生活 疫情燒到南台灣！台南傳有高雄確診者足跡 - 生活 直播》本土個案創新高 今增23例！高雄、桃園各10人染疫 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 台大第3劑接種數據出爐 近8成都打莫德納 醫建議第3劑這樣選 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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