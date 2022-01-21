111學年度學科能力測驗於1月21、22、23日舉行，全台11萬6465人報考，21日考數學A、自然，22日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），23日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

數學A解答由臺北市補習教育事業協會、儒林補習班、文城補習班、得勝者補習班提供。

111學年度學科能力測驗 數學A（選擇）試題解答／補教業者提供。
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男國道驚見「注意巫婆」標誌秒愣 內行人解答了
邱國正視導「0111專案」搜救進度 強調絕不放棄任何希望
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