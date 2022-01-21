新冠疫苗開打後，陸續傳出各種奇特的現象，包括日前成為話題「可以吸鐵」等。近日澳洲也傳出一位接種者，在打完mRNA疫苗後，身上糾纏五年的疣竟離奇消失，貼文一出引起討論，也有不少人好奇是否能讓皮膚變好，對此美麗信義皮膚科診所曾奕騰醫師表示部分確實有可能。

●網傳打新冠疫苗疣消失了？醫：確實有可能！

曾奕騰醫師表示，所謂的疣通常是醫學上指得病毒疣，顧名思義因病毒感染所引起，為HPV病毒，也就是人類乳突病毒。病毒疣日常並不罕見，不少人都曾遇過手上莫名出現黑點，且往往逐漸變厚、多顆聚集、凸起顆粒，觸感像長繭一般摸起來厚、硬、粗粗的，這就很有可能是病毒疣。

病毒疣在治療上主要會以冷凍治療等外力破壞受到感染的細胞，以及靠著患者的免疫系統消滅病毒兩方向進行，而後者正是為什麼接種新冠疫苗後病毒疣可能消失的原因，因為施打疫苗免疫力提升，且誘發特異性及非特異性免疫反應，不僅有助抗衡新冠病毒，也出現了消滅其他病毒的附帶價值。

(圖/今健康提供)

臨床有些頑強的病毒疣，會使用小朋友的三合一MMR疫苗注射於病灶部位，藉由誘發局部免疫反應達到清除病毒疣的效果，即便MMR疫苗的病毒型和病毒疣的HPV並不相同。另外頑強病毒疣或是菜花的治療，也可以在病灶內或皮下注射干擾素，藉由誘發患者免疫反應達到治療效果。

曾奕騰醫師也指出，其實不只是mRNA疫苗，其他的新冠疫苗也是有可能有機會有此附帶效果，因為一樣是提升免疫系統功能。同樣的，像是流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，可提升免疫的疫苗皆有可能出現此效果。

(圖/今健康提供)

●打新冠疫苗能讓皮膚變好？醫：有機會改善部分皮膚疾病

施打疫苗意外讓病毒疣消失的消息，也讓不少人關注是否也有機會消除雞眼、痣等，甚至是讓皮膚變好？對此曾奕騰醫師則表示不盡然。

皮膚變好的定義若是在緊緻、Q彈，恐怕無法達此效果，因為以現有資訊來看，新冠疫苗沒有此功能。而若是定義在消除皮膚疾病，雞眼形成的原因主要是受到外力反覆摩擦所致，關鍵並不在病毒，若施打疫苗後消失，很有可能是因為誤把病毒疣當作是一般的繭或雞眼。而痣是有可能被消除的，臨床上也有一種情況是免疫細胞攻擊痣的黑色素細胞，如「光暈痣」，打疫苗有可能誘發免疫反應讓其徹底消失或縮小。

(圖/今健康提供)

●病毒疣與皮膚癌症狀相似，改善應積極尋求正規治療！

曾奕騰醫師表示，近日開始加打第三劑疫苗，若皮膚上有病毒疣的問題，確實可以抱著一些改善的期待接種。不過也還是提醒，此僅為附加效果，未必就會成功，畢竟不是相關治療藥物。醫師也表示，病毒疣的治療通常需要長時間的耐心，以常見的冷凍治療來說，通常需要5~10，甚至是更多。但即便不易治療，也還是得積極面對，有研究指出病毒疣若遲未改善，細胞長期受到病毒的影響，可能會有皮膚癌的疑慮，且症狀也與部分皮膚癌相似，也可能因誤判為病毒疣，但實則為皮膚癌，進而延誤就醫。因此建議面對病毒疣，還是應耐心地以正規方式治療為佳。

最後也提醒，面對不斷變種的新冠病毒，民眾若能接種新冠疫苗，應盡早補足到第三劑，並持續保持戴口罩、勤洗手、酒精消毒、保持社交安全距離等習慣，以利維持正常生活並渡過疫情。