夫妻買房該登記在誰名下並沒有標準答案，有些人夫為了給老婆安全感，會選擇將房子登記在太太名下，但並不是每個案例都是如此，有媳婦上網抱怨，婆婆以「保護」兒子為由，反對房子登記在媳婦名下，但媳婦卻表示自己有出錢，不該受如此對待，因此上網尋問網友們的看法，引起熱烈討論，有專家則分享夫妻登記房屋最理想的方式。

該名網友在《靠北婆婆2.0》臉書專頁匿名發文表示，近期夫妻在看房，但婆婆為了保護他兒子，在她面前跟先生說，「不動產不能買老婆的名字要保護自己。」聽到這番話讓原Po感到相當傻眼，直說：「但房子我也有出錢餒，要怎麼回覆會比較好，好困擾被當成外人的感覺。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人看了直搖頭，「直接回：媽～這是我們夫妻的事，妳別管太多好嗎」、「婆婆有出錢？通常沒本事出半毛的意見最多」、「如果要出錢一定要連名，不然絕對不出一毛錢」、「你對你婆婆來說就是個外人，所以你也不用在乎一個外人的看法，你老公怎麼想比較重要」、「房子登記一人一半，堵所有人的嘴。」

ETtoday報導，十一法律地政士聯合事務所負責人李冠穎表示，夫妻購屋最理想的登記方式，還是誰出錢登記誰的名字，若共同出資則可另立合約寫明比例，日後若感情生變可依比例處分房產，而夫妻未來若有換屋打算，也不會一次用掉雙方的首購資格、以及土增稅自用住宅用地的優惠稅率。