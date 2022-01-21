長期缺乏伴侶陪伴，或許並非個人意願。不過，感情世界的不順遂，確實可能對身體健康有所影響。一項《英國醫學期刊》（Britsh Medical Journal）刊載的研究即指出，長期缺乏伴侶、並屢次遭受分手之苦的男性，罹患癌症、心血管疾病的風險可能增加。

●男性長期單身使健康狀況低下？ 屢遭分手、獨居者「死亡風險」恐增加

丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）社會醫學系的Rikke Lund和Karolina Koch Davidsen博士的研究團隊，利用「哥本哈根中老年生物銀行」（Copenhagen Aging and Midlife Biobank）的數據，分析自1986年至2011年，1,442 名丹麥女性與 3,170 名男性的健康指標，其中，男性年齡介於 48 至 62 歲之間。約有一半的受試者經歷伴侶關係破裂、獨居等感情問題。

(圖/潮健康提供)

研究亦將受試者的教育程度、可能影響健康的生活事件、體重、長期健康狀況、影響發炎症狀的藥物等變因納入考量。在血液樣本的檢測，則抽取受試者的「介白質-6」(IL-6) 和C-反應蛋白 (CRP)，作為發炎情況的觀察指標。

研究結果發現，經歷過更多感情關係破裂的男性，在血液測試中的身體發炎指數平均比其他受試者高出17%；獨居7年或以上的男性，發炎指數則高出 12%。Davidsen博士認為，身體發炎指數上升，會導致個人罹患糖尿病、心血管疾病和癌症機率提升，並可能增加個人「過早死亡」的風險。

研究團隊也發現，C-反應蛋白濃度較高者，普遍受教育程度也較高，獨居約2-6年；介白質-6濃度較高者，則獨居超過7年以上的時間。

●單身、離婚嚴重影響身心健康？ 現代人應維持「快樂孤獨」生活

不過，該項研究結果確發現，經歷多次關係破裂與長期獨居的女性，體內的發炎指數並未顯著上升。Davidsen博士表示，同樣的關係情境，發炎指數卻男女有別，可能的原因是男性傾向於伴侶關係破裂後「外化」自己的行為，如抽菸、飲酒或濫用藥物；女性則傾向於「內化」行為，導致憂鬱、焦慮等心理問題。

Davidsen博士補充，參與研究的男性多於女性，也是可能的差異原因。此外，女性受試者的平均年齡為 54.5 歲，年齡層明顯較男性受試者低，慢性發炎的跡象可能不如男性明顯。

Davidsen博士表示，現今關於人際關係與健康關聯性的研究，大都集中在「離婚」或「單身」者身上，許多專家對現代人孤獨感增加的趨勢表示擔憂。

為了減少孤獨感，Davidsen博士建議民眾，應適時遠離社交媒體，並透過運動、接觸大自然或投入志工活動，達成「快樂孤獨」。如果自覺孤獨感已嚴重影響生活，適時就醫或求助心理諮商仍有必要。