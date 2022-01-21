新冠病毒變種到Omicron，似乎兒童被感染的病例增加了，其實國際間並沒有證據顯示Omicron比前面幾種毒容易傳染給兒童；但是值得注意的是，兒童感染了Omicron之後，可能比大人更具傳播力。

包括南非、英國、美國、加拿大，兒童感染Omicron住院的病例數皆創下疫情以來的新高。美國疾管局CDC數據顯示，截至18日為止，染疫兒童新增住院率在平均一周內增加了66％，引起家長憂心。不過專家指出，住院並不代表兒童的病情相對嚴重。根據臨床數據，英美兩國兒童感染Omicron的重病機率相對低。

●兒童Omicron確診數為何增加？

除了歐美非各國，中國和香港的兒童染疫人數也大幅上升。近日中國天津的確診病例中，中小學生佔了7成。香港中文大學公衛專家陳英凝接受《南華早報》訪問表示，目前尚無證據顯示Omicron比其他病毒株更容易找上兒童。兒童染疫數激增，主要是因為未接種疫苗、以及校園群聚。「這和兒童的人際互動有很大的關係，尤其是在學校。」

●兒童呼吸道狹窄腫脹 症狀明顯、更易傳播

Omicron病毒因為繁殖快，且病毒量主要集中在上呼吸道，因此症狀大多是上呼吸道的症狀，而之前的Alpha和Delta主要感染深及肺部，症狀多是肺部受損的症狀。

前臺大醫院感染科醫師林氏璧指出，孩童因為呼吸道比大人狹窄，一旦感染，發炎腫脹，就會出現較明顯的上呼吸道症狀，例如咳嗽、打噴嚏等現象都更容易傳播，加上孩童在校不容易保持社交距離、行動上也比較難要求隨時洗手消毒、或是不觸碰身邊物品，因此在群體間更容易傳染。「但這並不代表Omicron比較容易感染兒童，」他說。

英美等國和香港，都已經開放5～11歲的孩子接種疫苗，但5歲以下的兒童仍無法透過疫苗獲得保護力，一旦染疫，體內病毒量無法很快下降，無形也加大傳播的可能性。

因此，沒打疫苗、經常沒有保持社交距離及上呼吸道狹窄，這3個原因讓小孩子比大人更容易傳播Omicron病毒。愈來愈多醫療專家呼籲，家長要多注意孩子的狀況，一旦出現感冒症狀，最保險的做法是接受檢測。

●兒童感染Omicron的症狀

世界衛生組織（WHO）引用研究證實，Omicron主要影響上呼吸道，因此染疫症狀相較其他變異株會更輕微。英國和南非兩國的研究也顯示，兒童染疫後多數是無症狀或類感冒的輕微症狀，較少出現重症。

綜合各國醫療專家的臨床觀察，未成年孩童感染Omicron，最常見的症狀有：

1.發燒

2.鼻塞、流鼻水

3.喉嚨痛與癢

4.身體部位疼痛（如：下背疼痛）

5.乾咳

●5歲以下兒童感染 Omicron，有哪些風險？

1.哮吼

美國醫療專家發現，5歲以下的孩童感染Omicron容易出現哮吼（croup），症狀包括吸氣性喘鳴，講話、咳嗽或哭泣呼吸時，會發出如狗吠的沙啞聲響。小兒哮吼會使喉頭、氣管、支氣管腫脹，呼吸道分泌物增加，導致氣管痙攣等症狀。

2.支氣管發炎

加拿大小兒感染科醫師帕潘柏格（Jesse Papenburg）也提醒， 1歲以下的嬰幼兒感染Omicron產生的分泌物，容易堵住下呼吸道，造成支氣管發炎，增加感染風險。

3.其他器官的發炎

美國疾管局統計，多數住院的染疫兒童沒打過疫苗，而12歲以上未打疫苗者染疫住院的機率，比完整接種者高出10倍。由於5歲以下的兒童尚未有合適的疫苗，小兒科醫師指出，這些兒童染疫後有較高的機率罹患「多系統發炎症候群（MIS-C）」，造成體內器官嚴重的發炎，包括心臟、肺部、腎臟、大腦、皮膚、眼睛和消化道。所幸及時治療後多半能痊癒。

4.慢性疾病

加州小兒感染科醫師艾爾朵瓦地（Grace M. Aldrovandi）提醒，1歲以下罹患神經性、免疫系統和呼吸道等慢性病的幼童一旦染疫，發展重症的機率相對高，家長要格外注意。