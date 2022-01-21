實價登錄是民眾買房、賣房的重要參考資訊，車位又是現代買房的標準配備，方便轉手交易。有網友近期看實價登錄，房價一如既往繼續漲，但車位反下跌不少，原1個要價140萬的車位變50萬，讓他納悶不已。有網友指中古屋買賣本就沒有單獨算車位價，網站價格不知道怎麼來的，「覺得很不妥，沒有反應現實」。

1名網友在PTT房屋板發文，指最近幾個月看實價登錄，發現一些自己長期有在關注的中古大樓，在現今房價不斷上漲的情況下，車位反而不漲反跌，原車位1個140萬左右，實價登錄卻顯示約50萬，原PO納悶「這樣對房仲而言有什麼好處，對賣家來說稅金也被墊高，怎麼這些人願意這樣做？」。

貼文曝光後引發網友討論，有網友猜測，「價差灌在房子上吧」、「你是不是看成最近都成交機械車位的？」、「把價格灌到單價上阿」、「50是機械吧」、「真巧，預售屋剛好相反」、「投客找人頭炒實價登錄」。

有內行網友透露，「網站的車位價都不是入手價，都不知道那價格哪來的，因為中古屋買賣本來就沒有單獨算車位的價格」、「網站的車位價有的是網站自己估的，我也覺得很不妥，沒有反應現實，但事實上某些地方中古屋車位價都在漲，網站這樣其實變的房子本身的坪單更高，若不含車位的附近物件，就會更高價」、「網路那種車位價看看就好啦，都馬估的，實際灌在房價裡」。