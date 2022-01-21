防疫期間，孩子的任何身體異常都不要輕忽！書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，如果孩子腿上不明原因出現紅疹並有水腫感，要注意可能是過敏性紫斑症（Henoch-Schonlein purpura），如延誤診治會侵襲腎臟，造成腎功能受損，不可輕忽。

蘇軏醫師表示，雖然病名帶有「過敏性」字樣，但與一般認知的鼻子、皮膚過敏完全不同。

醫師解釋，過敏性紫斑症的致病機轉，是人體受到如感冒病毒等外來敵人侵襲後，發生免疫反應，但產生的抗體卻攻擊自身組織，此時若是造成沉積在血管壁就會引起血管發炎，表現在皮膚便是我們看到的紫斑、紅疹等。

小心過敏性紫斑症侵襲腎臟，3-15歲兒童是好發族群。孩子的腿部有這些變化都要警覺。(圖/書田診所提供)

除此之外，抗體免疫反應還可能作用在身體其他部位，作用在關節，就會出現局部腫痛、發熱；如果抗體反應沉積在腸胃道血管，孩子就會產生肚子痛、血便等症狀。醫師強調，若是沉積在腎臟血管，就會出現血尿、蛋白尿等侵襲腎臟的情況，嚴重時會影響孩子的腎功能。

臨床數據顯示，過敏性紫斑症好發年紀介於3到15歲，九成集中在10歲以下，以5歲為最高峰。同時男孩罹患機率高於女孩，多數病童在發病前都曾有過呼吸道感染的病史，家長在孩子感冒過後，要特別多注意其皮膚變化，以免錯失診治良機。

至於過敏性紫斑症的治療方式，蘇軏醫師指出，多數患者對於消炎止痛藥及類固醇反應良好，病程可以在一個月內結束，但對於有腎臟侵犯者需要特別注意。醫師建議，病童要持續追蹤至少半年，若延誤或自行中斷治療可能會加重腎臟損傷，導致腎衰竭，務必小心。