中天新聞轉型後主播群不再冷硬播報，其中張若妤就曾以她的好歌喉征服觀眾，也是粉絲很愛敲碗唱歌的美女主播；而她私下曬照則是休閒風帶微性感，是私底下很懂得享受生活的幸福人妻。張若妤日前在臉書「休假文」連發，除了餵小山羊遭到「餓羊撲虎」花容失色，引發所有粉絲大爆笑外，還造訪了台東著名景點「櫻木平交道」，以日漫《灌籃高手》中的「晴子視角」對網民們大放電。

美女人妻主播張若妤富有生活品味，表現在臉書日常分享的面向上，則可以說她擁有一個「好攝影師」，往往在平常熙來攘往的都市一角，也能找到拍出異國風情的取鏡；但本(1)月11日分享的影片中，她揚棄所有「偶像包袱」，用簡單的「花容失色」大爆笑帶給粉絲歡樂。

影片中的張若妤拿著胡蘿蔔條，對著兩隻可愛的小山羊正要餵食，怎料兩隻小山羊卻是「被餵食」界的老司機，一秒往美女主播身上撲過去，嚇得平時優雅的「美人妤」主播尖叫，花容失色差點形象盡失，所幸她也一秒鐘冷靜下來，放下羊毛外套被弄髒的顧慮，繼續淡定餵食小動物，其實兩隻小羊只是撲上來吃東西，還是挺乖的。這個可愛的小插曲發生在花蓮縣崇德瑩農場。

她寫道：「【差點被小羊撲倒】新外套就這樣被踩髒了，你們兩個吃完去罰站唷…」她說選在冬天的平日來崇德瑩農場，就是可以直接包場跟動物玩，不過風實在好大呀。粉絲樂歪熱情回覆：「好可愛哦」、「點愛心點愛心，動物比人可愛好多好單純」、「羊妹妹說(我還要吃）」、「這隻羊有眼光」、「其實牠想吃豆腐，肯定公的」、「幸福的小羊可以撲倒美美的若妤主播」、「色羊，休得無禮！」歡樂歪樓難免。

而幾天後15日所分享的照片中，若妤則站在台東名勝景點「櫻木平交道」，她寫道：「平日來才能包場的櫻木花道平交道，假日就是排隊排到天荒地老，雖然沒有迷過灌籃高手，但還是很喜歡這個景」；只見她穿著氣質純白上衣搭配深棕色長裙，用手上的太陽眼鏡當道具擺姿勢，「晴子視角」有滿滿的小清新；同事鄭亦真秒推：「妳就是最美晴子」，一眾粉絲也貼出自己拍的「櫻木平交道」，彷彿開啟回憶殺同樂會。

張若妤私下生活是個喜歡煮飯的人妻，她在日前中心新聞主播開箱影片中，首度曝光她在私宅的生活點滴，並且難得秀了一手好菜，像是滷雞肉豆干、日式鮭魚等等，五色俱全、香味四溢的佳餚，盡乎要溢出螢光幕前。目前她除了排班當主播外，還主持Youtube網路節目《姐的星球》，向網友們放送介紹流行話題、開運撇步及高CP值精緻小物等，並隨時回覆留言跟觀眾互動，與水晶主播王宜安、美女營養師余朱青一同暢聊，畫面及內容都美不勝收。