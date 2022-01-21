自疫情爆發以來，電子、航運、鋼鐵等類股輪番飆漲，2021年台股全年漲幅23.66%亮眼表現收場。有網友指出，從過去1、2年經驗來看，逢股市大跌接刀勝率都蠻高的，就算凹單都能解套，目前似乎也沒崩跌的理由，「大家又是採行何種策略？」。但網友看了則認為投資多做功課較佳，且今年不一定會像去年多頭市況，「大崩一次就抬出去了」、「讓你滿手血」。

台股加權指數2021年最後一個交易日以18218點作收，全年上漲3486點，漲幅約23.66%，期間甚至有高達135個營業日在萬七以上，佔全年營業日過半，亮麗的表現引出不少股民在年底於網上貼出漂亮的成績單，獲利驚人直叫人羨慕不已。

不過最近美股受升息預期影響連日重挫，台股也受賣壓侵擾。1名網友在PTT股板發文，指台股過去一兩年來看，即便有較深的跌幅進場接刀，似乎也贏多輸少，只不要買到太糟的標的，即便短期套牢凹單都能解套。

但原PO也深諳箇中風險，續指這種反紀律的作法，不幸遇上一次崩跌很容易大失血，不過細想目前似乎也沒崩跌的理由，「大家又是採行何種策略？」。

貼文一出後，底下留言大多不認同表示， 「基本面要夠好才行，而且持久」、「接刀大概7成都會成功，但是剩下的三成會讓你滿手血」、「口袋不夠深的注意，大崩一次就抬出去了，管你之前撈多少」、「風險沒控管好，抬出場的不計其數」、「要確定在山腳不是山腰啊」、「風險就在以為到底了，接完還有更底再往下」、「也要接到對的東西」。

有不少網友認為去年大多頭市況，今年可能不會再現，穩穩投資不投機才是正道，「今年沒那麼多送分題啦，穩穩投資就好」、「真的，今年沒有送分題了，多做功課」、「那是去年」、「這種作法一次做錯直接投胎」。