《正常發揮》

資深媒體人周玉蔻不滿打不到高端，20日於廣播節目中狂轟台北市政府15分鐘，並批評衛福部長陳時中被台北市長柯文哲欺負，太軟弱了、懦夫，是姑息養奸。陳時中則表示，「不然我約她一起去打高端好了」。資深媒體人黃揚明認為，若在網路上放陳時中回應周玉蔻的那段影片，陳時中一旦選台北市長，選票會跑掉一堆。

黃揚明20日在中天政論節目《正常發揮》中表示，陳時中回應周玉蔻的那段影片，假如國民黨聰明的話，到時他如果選台北市長，在網路上光是放這一段，陳時中的票就跑一堆了，加上周玉蔻飆罵陳時中懦夫的那段影片，把兩個放在一起，這就是純粹政治的角度。

黃揚明接著表示，奉勸周玉蔻也要看台北市政府的記者會，不要只看中央指揮中心的記者會。這次周玉蔻預約不到高端，是因為她沒有看台北市府的記者會，台北市政府1月8日就開始預約高端了。那為什麼這次高端給人這麼多人要打的感覺，因前面施打過兩劑的有75萬人，假如有5萬人要施打，1天才幾萬人而已，形成5萬人同時進來施打，而莫德納則是有上百萬人在預約，這就是營造效果，好不容易可以消庫存；這整件事情就是鬧劇。陳時中的雙標是會被檢驗的，比如對不同的媒體有不同的看法，對不同的媒體人也有不同的標準。