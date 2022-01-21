台北市20日深夜爆出2例確診個案，北投區某國中20日深夜傳出一名國中生的家人確診，北市衛生局已證實。另《中時》掌握，東吳大學傳播鏈也新增1確診，新個案曾到東吳上課，曾至國家音樂廳、春水堂，衛生局也向《中時》證實，新個案的案18116的匡列者，採檢後確診，中央尚未公布案號。

桃園確診個案案18116有北市足跡，北市衛生局20日公布其曾於1月16日赴東吳大學城中校區上課，個案於16日8點13分到27分搭乘北捷板橋站至西門站，8點47分到18點待在東吳大學城中校區，晚間18時12分至23分從北捷西門站搭回板橋站。校方19日即要求使用該教室的百餘名師生需進行自主健康管理。

國家音樂廳及建築內春水堂20日晚間有確診者足跡，衛生局證實並透露為新個案，中央尚未公布案號，仍疫調匡列中。《中時》掌握，為案18116相關匡列者之足跡，新個案曾到東吳大學城中校區；校方並於20日深夜緊急宣布，全校停課至1月30日。

北市府說明，由聯醫組成的「行動篩檢隊」也於20日下午16時30分到東吳大學城中分校擴大篩檢，因為學生人數眾多，篩檢勤務一直進行到晚間，20日共篩檢662人；由於學校係發出簡訊通知，請還留在台北的同學返校篩檢，目前尚難以確認總人數，北市21日0930還會再派出5台篩檢車，到現場支援篩檢作業。

對於台北市20日深夜傳出北投區某國中家長確診，衛生局澄清，是學生家人確診、非家長確診，中央尚未公布案號，刻正辦理疫調及匡列中。

另外，北市爆出多處確診者足跡，衛生局說明，案18135有到饗饗信義店用餐，還曾至統一時代百貨、微風信義，皆已緊急閉館清消，通知立即停業後，21日恢復營業。據悉個案也曾搭乘捷運到市府站，詳細足跡在疫調中。