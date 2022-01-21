「夢想家啦啦隊」人氣成員Ariel擁有亮麗甜美外表，更被譽為是「職籃秀智」，她日前加入Up直播除了球場上的熱舞四射，也讓粉絲可以在線上與她近距離直接互動。

學舞至今10個年頭，家人從原先持反對意見，如今看到女兒逐漸闖出好成績，轉而肯定支持。她努力經營社群，目前有7萬名網友關注追蹤，大方秀出166公分、34D性感比基尼照片，在冒煙的溫泉池依舊藏不住雙峰好身材。

Ariel熱愛水上火動。（Up直播提供）

為了圓夢，Ariel這過程也吃足苦頭，其中因異性緣較佳遭到同儕言語霸凌、心裡壓力極大，她努力學習國樂才藝、曾在逢甲夜市賣衣服2年、當過科技業務，慢慢累積演出經驗才逐漸嶄露頭角，後來上過《國光幫幫忙》，對於演藝圈充滿期待，期許自己成為大主播，未來有機會朝向戲劇領域發展。

Ariel泡湯傲人雙峰藏不住。（Up直播提供）

Ariel對於直播相當注重細節，舉凡燈光、鏡頭角度、才藝表演、收音、談話內容、重要節日等，都會與打賞有關，她感謝鐵粉的力挺，好幾次比賽在截止的重要關頭，粉絲會特別壓秒打賞讓她贏下直播PK環節。有趣的是，有次遇到日本粉絲，雙方卻因為語言難溝通，即便用肢體語言也無法，只好尷尬結束收場

Ariel職場上賣力跳舞。（Up直播提供）

與粉絲互動是一門學問，Ariel把他們當成好朋友般分享生活點滴，除了成立群組聯繫，也會準備驚喜禮物寄送給粉絲。至於是否能與粉絲談戀愛？她婉拒：「不太可能，我會尊重粉絲、也希望他們尊重我，維持好互動關係，就不會有騷擾的問題。」

Ariel外型甜美，受封為職籃秀智。（Up直播提供）

她單身1年，自認感情觀是直接的、也不會與前任聯繫，希望未來另一半身高要180公分以上、夠MAN，男神王陽明是心目中理想型，開玩笑說：「希望是一個很有肩膀的男人。看感覺，寧缺勿濫，要駕馭的了我的。」