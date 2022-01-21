桃園市20日晚間新增2所學校預防性停課1天，分別為慈文國中、復旦高中，其中復旦高中因有名家長為中壢高商老師，曾教過確診者，在南部隔離期滿採檢確診，不過已長時間沒接觸就讀復旦高中的兒子，研判感染風險低。另外，復旦高中昨為學測考場已經過多次消毒，將照常如期辦理學測事宜。

據悉，就讀復旦高中1年級的兒子目前PCR結果尚未出爐，雖然傳染風險低，不過為確保防疫安全還是採取預防性停課1天。復旦高中作為學測考場，早已沒有學生到校上課、考場也都進行多次全面清消，為此不會受到任何影響，21日仍照常舉行學測。