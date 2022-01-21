怕胖團成軍15年，12月剛發行的新專輯《V》，曲風與以往大不相同廣獲得好評，他們日前剛替偶像五月天唱完「好好好想見到你」台中場開場，接著宣布4月16日將舉辦「時間的奴」專場演唱會，首場就在可容納2000人的Zepp台北，雖然壓力超大，但團員們信心十足連連保證：「絕對具有國際規格，錯過可惜。」

講起五月天，閃亮表示自己國中時：「因為喜歡的女生很愛五月天，那時候就把他們第二張專輯《愛情萬歲》都聽到爛熟，後來第一次失戀時〈純真〉那首歌陪了我很久，阿信真的太會寫詞了，『你己經有他就不應該再有我／世界的純真此刻為你有迷惑』到現在我都還記得。」

為了演唱會，大寶己經開始練習Grooving（律動），「因為很喜歡《真心掏給你》，這首是南美感覺的歌，我們從來沒有過這種曲風，前天生日的時候我有許願，希望演唱會的票賣快一點。」老外也語帶神秘說：「這次《Every Single Night》的鼓比較少，是我最喜歡的一首歌（笑），反正這次演唱會大家看到的一定很不一樣。」演唱會門票己在拓元售票系統開賣。