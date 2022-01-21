Omicron持續擴大，民眾對防疫保單需求升溫，新安東京海上產險全通路防疫商品熱銷，其中，又以零接觸且便捷的網路投保銷售的「防疫隔離險」最熱銷，自上週五(14日)下午2時上線開賣以來，加上實體通路管道投保案件，截止於19日為止的統計已達10萬件投保，讓眾多國人的防護力再獲升級。

「防疫隔離險」熱銷，主因是年保費666元最平實，提供20至74歲民眾因收到隔離通知書之隔離(不含確診之隔離)，就可獲5萬元補償，若確診為法定傳染病，可再理賠5萬元，「雙拼保障」獲不少消費者青睞。

面對本土疫情拉警報，新安東京海上產險發言人呂文泉表示，到新安東京海上產險網站投保「防疫隔離險」只要簡單4步驟，完成要保繳款後，保單於當日午夜12時立即生效。

為讓民眾順利投保，以快速回應這波高傳染力的變種病毒Omicron襲擊，新安東京海上網路投保平台特別提升系統效能並擴大頻寬，因此沒有塞件問題，民眾不用擔心保障空窗期，是民眾便捷且快速提升防疫防護罩的最佳投保管道。

新安東京海上產險「防疫隔離險」兼顧隔離、確診雙重保障，是政府在鼓勵民眾施打第三劑疫苗最強的防疫後盾。只要是20~74歲民眾於保險有效期間內，因接觸感染新冠肺炎等法定傳染病患者，收到衛生主管機關開立隔離通知書，並於國內接受隔離處置，就可獲賠「法定傳染病隔離費用保險金」5萬元，之後若又不幸確診，還可獲賠「法定傳染病補償健康保險金」5萬元。

近來民眾陸續預約施打第3劑疫苗，因應疫情延燒、分散施打疫苗不良反應的風險，新安東京海上產險今年初實體通路最新上架防疫保單「心安疫守」專案，提供0-74歲國人全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病共4大保障，讓民眾可一次購足全家人保障。